Génie civil: des étudiants français ont bénéficié de l'expertise beauceronne

Une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants français de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) du Limousin est venue bénéficier de l'expertise beauceronne sur le Contrôle des enrobés bitumineux au Québec le mois dernier.

Cette formation était offerte par le personnel enseignant et technique du département de génie civil du Cégep Beauce-Appalaches dans le cadre d’un projet d’échange pédagogique.

Le groupe venu de France a profité d’une formation de 30 heures dans les locaux du campus de Saint-Georges. Des cours théoriques couvrant la conception des chaussées, les matériaux utilisés dans les enrobés ainsi que les techniques de mise en place sur les chantiers ont été présentés et complétés par des séances pratiques en laboratoire avec de nouveaux équipements spécialisés.

« J’ai trouvé l’expérience vraiment intéressante d’autant plus qu’on a effectué des activités qu’on n’avait jamais faites, c’était très enrichissant sur le plan pédagogique », a déclaré l’étudiant français Hugo Blanquart. La visite de deux usines en Beauce leur a aussi fait voir de nouvelles techniques de construction dans l'industrie du bâtiment.

Outre la formation théorique et pratique, l’échange leur a permis de découvrir la culture québécoise et de tisser des liens avec leurs homologues québécois qui les ont chaleureusement hébergés le temps du séjour. « Ce projet m'a permis de vivre ma première expérience à l'étranger, ce fut un moment de partage auprès de familles québécoises accueillantes qui donne envie de revenir », a précisé l’étudiant français Théo Roustan. Diverses activités découvertes ont d’ailleurs enrichi leur expérience comme la visite d'une cabane à sucre traditionnelle, du patin à l’anneau de glace de l’Espace Carpe Diem, des randonnées dans les sentiers beaucerons ainsi qu’une soirée de hockey avec les Remparts de Québec au Centre Vidéotron.

Une expérience renouvelée l’an prochain

La Direction des études et de la vie étudiante a confirmé que ce projet d’échange entre les deux institutions d’enseignement sera reconduit en 2025. « Cette immersion offre l'opportunité de développer des compétences précieuses tant sur le plan professionnel que personnel. En découvrant de nouveaux environnements, de nouvelles méthodes de travail et en profitant de l’expertise d’ailleurs, les étudiant∙e∙s renforcent leurs apprentissages, leur capacité d'adaptation et de résolution de problèmes, ce qui les préparera pour leurs futures carrières », a mentionné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

« Nous sommes satisfaits de l'impact positif qu’a eu ce projet, il aura permis d’enrichir le parcours d’études, de perfectionner des compétences techniques et de s’immerger dans une nouvelle culture. C’est avec grand plaisir que nous travaillons à reproduire cette aventure avec une future cohorte l’an prochain », ont déclaré Danny Paradis et Sylvain Carrier, responsables du projet.