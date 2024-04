Le Cégep Beauce-Appalaches remet ses prix annuels de reconnaissance

C'est le 25 avril que le Cégep Beauce-Appalaches a tenu ses galas reconnaissance pour les étudiantes et les étudiants du campus de Saint-Georges, qui se sont démarqués dans le secteur socioculturel et aussi dans les sports.

Félicia Caux, finissante en Sciences de la nature, a été élue athlète féminine par excellence, en reconnaissance de son dévouement indéfectible envers son sport et son équipe de volleyball D2. Son leadership dynamique, son attitude positive et son éthique de travail exemplaire la distinguent. Sur le terrain, Félicia est une adversaire redoutable, déterminée à ne jamais abandonner.

Alexandre Lamarre, finissant en Sciences de la nature, a été élu athlète masculin par excellence. L’attaquant de puissance détient le record des Condors pour le nombre de points (83) en une saison. En 144 parties, il est aussi 2e dans l'histoire de la concession pour le nombre de buts (84), de passes (100) et de points (184) pour une moyenne de 1,28 point par match. Il est également l'un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue Junior AAA du Québec pour une deuxième année consécutive, avec 72 buts depuis la saison 2022-2023.

D’autres prix ont également été remis lors de l’événement: Sébastien Drolet (Trophée Ben-Gravel), Xavier Bourgault (Trophée Promutuel Assurance Engagement et Leadership), Mathias Boily (recrue par excellence), Stéphanie Dubois-Lemieux (étudiante-athlète par excellence) et les Condors hockey (équipe par excellence).

Les récipiendaires du socioculturel

Alexis Proulx, personnalité artistique de l’année, a brillé cette année dans divers projets musicaux, ainsi que dans le groupe vocal cet hiver. De guitariste au Mercredi-étudiant à chanteur et auteur qui présente ses compositions à Cégeps en spectacle, il s’est démarqué pour l’audace dont il a fait preuve en créant la musique en groupe pour l’un de ses textes. Son style créatif, humoristique et authentique a séduit ses pairs, qui l'ont élu pour ses talents, sa passion et son attitude positive.

Sandrine Massol a été choisi personnalité bénévole de l'année. Elle a été engagée toute l’année dans le Comité technique et dans le Comité environnement responsable (CER). Généreuse de son temps, elle s’implique avec soins et contribue à différents projets pour soutenir la vie étudiante, et ce, toujours avec le sourire (régie de scène et aide technique des spectacles, musique et aide pour l’improvisation, animation d’activités au CER, participation aux idées du comité, etc.). Pour son soutien envers ses pairs et son attitude positive en groupe, elle obtient les votes pour le prix personnalité bénévole de l’année.

Personnalité découverte de l’année, Edouard Gagné s’est fait remarquer lors de la finale locale de Cégeps en spectacle avec sa composition de slam. Son texte émouvant et son interprétation ont suscité la réflexion. Passionné et motivé, il a osé embarquer dans différents projets des arts de la scène, dont l’improvisation. Il s'est distingué sur la patinoire des Pissenlits cet hiver et a représenté le Cégep au Tournoi intercollégial au Cégep de Valleyfield.

Le département du socioculturel a aussi remis treize prix Coup de cœur dans différentes disciplines. Ils sont allés à Delphine Spadaro (Comité socio et Comité environnement responsable – CER), Sandrine Massol (Comité technique), Annie-Pier Larose (danse), Florane Beaulieu et Charles-Antoine Morin (théâtre), Fany Da Silva Seabra-Vrac et Aimeric Pomerleau (improvisation), Sandrine Maheux (animation), Émilie Gagné et Léticia-Kim Servant (artistes de la scène), Amélie Arthur et Mélanie Vachon (Club de développement entrepreneurial étudiant – CDEE). Ces récipiendaires coup de cœur ont été choisis par leurs pairs.