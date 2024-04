Plus de 550 élèves ont participé au 13e Concours jeunes solistes du CSSBE

C'est le 19 avril que la Polyvalente Saint-François de Beauceville a organisé sa 2e Journée des entrepreneurs, qui s'adressait aux élèves des groupes Passions 3,4 et 5, Passeport et du PEL de 4e et 5e secondaire. En matinée, ils ont pu entendre à l'auditorium une conférence de la tenancière Marie-Pierre Simard, propriétaire de La broche à foins, ...