Des défibrillateurs externes automatisés dans toutes les écoles du Québec

Pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, tous les établissements scolaires publics du Québec seront bientôt dotés de défibrillateurs externes automatisés (DEA).

Une somme de plus de 3 millions de dollars permettra de financer cette mesure visant à offrir des écoles encore plus sécuritaires, selon ce qui a été annoncé cette semaine par le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville.

« Puisque la sécurité des élèves et du personnel dans nos écoles est une priorité, il est important de doter tous nos établissements scolaires publics de défibrillateurs. Ces appareils peuvent sauver des vies! Je voudrais remercier sincèrement le Dr Paul Poirier, qui a fait des efforts remarquables pour doter nos écoles secondaires de défibrillateurs et je suis fier de pouvoir contribuer à la mission qu'il s'était donnée », a souligné le ministre.

Au sein du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), le dernier recensement des défibrillateurs, datant de juin 2023, indique que toutes les écoles secondaires du territoire ont des défibrillateurs. Pour les autres établissements (écoles primaires et centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes), certains d’entre eux ont des défibrillateurs. Notons que quelques écoles ont aussi accès à des défibrillateurs via les services municipaux près des écoles. « Comme il a été annoncé par le ministre, nous ferons l’achat des défibrillateurs manquants pour en avoir dans tous nos établissements », a précisé Joannie Demers du CSSBE.

Cette mesure fait suite à une collecte d'informations lancée en juin 2023 auprès des organismes scolaires afin d'obtenir une confirmation du nombre d'établissements scolaires munis de DEA. La compilation des résultats a indiqué que 93 % des écoles secondaires en possèdent déjà au moins un. Cette proportion baisse toutefois à 51 % pour les écoles primaires et à 70 % pour les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale des adultes. Dorénavant, 100 % des écoles seront dotées d'un DEA, ce qui se traduit par l'ajout de 1 558 défibrillateurs.

« La RCR et l'utilisation d'un DEA peuvent doubler les chances de survie d'une personne en arrêt cardiaque. Cœur + AVC est donc ravie de la décision du gouvernement du Québec d'installer des DEA dans l'ensemble des écoles publiques, puisqu'elles sont névralgiques dans la communauté et hautement fréquentées par les concitoyens. Le déploiement de ces DEA à travers la province assurera une meilleure chance de survie en cas d'arrêt cardiaque », s'est réjoui Michelle Brisebois, vice-présidente principale, Québec, Cœur + AVC.

Rappelons qu'un DEA est un appareil portatif qui permet d'analyser l'activité électrique du cœur et évite à l'opérateur toute prise de décision arbitraire. Si l'appareil conclut que c'est la voie à suivre, il délivre par la suite une décharge électrique au cœur, lui permettant ainsi de retrouver une activité électrique normale.