Plus de 600 participants au Défi 4 km des écoles Monseigneur-Fortier et Dionne

Les élèves des écoles primaires Monseigneur-Fortier et Dionne ont participé au Défi 4 km le vendredi 31 mai. Élèves, parents, équipe-école, ils étaient plus de 600 à prendre part au défi.

« Je suis particulièrement fière de l’implication de tout le personnel de nos établissements. Pour organiser une telle activité, c’est important que l’équipe-école s’implique afin de bien accompagner les jeunes élèves. C'est une belle façon de promouvoir les bienfaits de l'activité physique autant chez les jeunes que chez les adultes », a mentionné Annie Rodrigue, directrice de l’école Monseigneur Fortier.

Cette activité a débuté par une séance d’échauffement supervisée par Nancy Rodrigue, enseignante à l’école Monseigneur-Fortier. Ensuite, tous les élèves de la maternelle à la 4e année ont pris part au défi.

Un trajet d’un kilomètre était tracé et les élèves pouvaient parcourir la distance à la course ou à la marche, et ce, le nombre de fois voulu jusqu'à quatre kilomètres au total. Chacun se fixait son objectif personnel.

Plusieurs parents étaient sur place afin de venir donner un coup de main à l’équipe-école pour accompagner et encourager les jeunes élèves.

« J’ai toujours accordé une grande importance à l’activité physique, et ce, à tout âge. Plus on commence jeune, plus on aime bouger et garder la forme. J’ai donc décidé de remettre en place le Défi 4 km et de faire des activités de préparation pour nos élèves », a souligné Christian Mathieu, enseignant en éducation physique à l’école Monseigneur-Fortier. En effet, pour bien s'y préparer, les élèves ont participé à des pratiques organisées par des membres du personnel de l'école pendant tout le mois de mai à raison de deux fois par semaine.

À la fin du parcours, chaque élève, marcheur ou coureur, recevait une médaille ainsi qu’une collation

Des invités inspirants

Pour l’occasion, Serge Pante, qui a instauré ce défi en 1988, était présent pour encourager les jeunes coureurs et marcheurs. De plus, Charles-Édouard Drouin, invité d’honneur lors de l’activité, est venu adresser la parole aux jeunes élèves sur l’importance de bouger et de se fixer des objectifs. Jeune joueur de hockey talentueux, Charles-Édouard Drouin, a fréquenté les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), dont, l’école Monseigneur-Fortier. Il étudie présentement en enseignement de l’éducation physique et fait partie de l’équipe universitaire de hockey.

Sur la photo de groupe : Isabelle Poulin, directrice de l’école Dionne - Vincent Rodrigue, membre du conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Fortier - Annie Rodrigue, directrice de l’école Monseigneur-Fortier - Christian Mathieu, enseignant en éducation physique à l’école Monseigneur-Fortier - Charles-Édouard Drouin, invité d’honneur - Nancy Rodrigue, enseignante à l’école Monseigneur-Fortier - Serge Plante, instigateur du Défi 4 km en 1988.