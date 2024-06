Engagement pédagogique: mention d’honneur à l’enseignant Jean-Marc Labbé

L’enseignant en informatique du Cégep Beauce-Appalaches, Jean-Marc Labbé, est le récipiendaire de l’une des Mentions d’honneur décernées par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).

Il a reçu ce prix lors du colloque annuel de l’organisation, qui s’est déroulé cette semaine à Gatineau.

Ces distinctions de l’AQPC soulignent l’engagement pédagogique des récipiendaires, la qualité de leur travail et la passion qu’ils y mettent pour aider les étudiantes et étudiants à apprendre et à réussir.

Signalons que depuis son arrivée au Cégep Beauce-Appalaches en 1993, Jean-Marc Labbé s’est distingué par son engagement exceptionnel au sein du programme Techniques de l’informatique et sa collaboration exemplaire avec ses collègues. Innovateur, il est toujours à l’affût des dernières avancées technologiques et est en étroite communication avec les entreprises, ce qui lui permet de créer des activités pédagogiques uniques et enrichissantes.

« Dans une classe, Jean-Marc s’illumine ! À ses côtés, on réalise combien il a à cœur la réussite des étudiantes et étudiants. Il croit profondément en l’importance de tisser des liens significatifs avec chaque personne », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante du CBA.

En plus de ses responsabilités d’enseignant, M. Labbé s’investit également dans son rôle de coordonnateur départemental, où il accompagne avec bienveillance les enseignantes et enseignants de son département.