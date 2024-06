L’UPA sensibilise 137 jeunes de Saint-Martin à la sécurité 

Les élèves de 4e, 5e et 6e année de l’École primaire Grande-Coudée de Saint-Martin ont vécu une journée sous le thème de la sécurité, organisée par la Fédération de l’UPA de la Chaudière Appalaches le 31 mai dernier.

Au total, 137 enfants ont participé gratuitement à l’activité Sécurijour, qui propose une panoplie d’ateliers touchant des thématiques reliées à la sécurité dans plusieurs sphères de leur vie.

Tout d’abord, un pompier leur a partagé de précieux conseils sur le comportement à adopter en cas d’incendie, tout en communiquant de l’information advenant une catastrophe naturelle. Par la suite, la Société de sauvetage du Québec leur a présenté un atelier sur la sécurité aquatique.

Tout au long de la journée, l’expérience de plusieurs productrices et producteurs agricoles a été mise à profit. Le propriétaire de la Ferme Mario Roy a entretenu les élèves au sujet de la sécurité avec les animaux, tandis que Jean Christophe Bourque Saint-Hilaire, des Jardins de Jean-Christophe, a donné un atelier traitant du comportement à adopter quand on est seul à la maison, en plus d’aborder la cyberintimidation. Ensuite, Éric Jolicoeur, de l’entreprise Les Boisés Jolicoeur, est venu à la rencontre des jeunes avec son tracteur afin de leur donner des consignes de sécurité autour de ces engins. Finalement, Bertrand Boutin, de la Ferme Bertrand Boutin & fils, a parlé de divers risques en forêt, dont les piqûres d’insectes, les engelures, et a donné des recommandations aux jeunes pour éviter de s’y perdre.

Pendant la journée, Jérôme Fournier, autrefois producteur agricole, a livré un témoignage, alors qu’il a perdu une partie de son bras en raison d’un accident à la ferme. Généreux de son expérience, il invitait les jeunes à poser des questions et à toucher sa prothèse. Il leur a livré un message d’espoir et a lancé un appel à la prudence, ce qui a vraiment captivé l’assistance.

« Nous avons remis un sac garni d’articles de sécurité: gants, lunettes, bouchons pour les oreilles, trousse de soins d’urgence et un chandail aux couleurs de l’événement aux jeunes participants. Nous espérons que cette activité restera dans leur mémoire et leur rappellera de demeurer prudents à la ferme, mais aussi dans la vie de tous les jours », a mentionné Sophie Roy, apicultrice et présidente du Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan.