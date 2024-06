Près de 200 élèves réunis dans une vidéo pour marquer la fin de leur secondaire

Voir la galerie de photos

Quelque 191 élèves de cinquième secondaire, de sept écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), ont été réunis pour créer une vidéo amateure, en vue de célébrer la fin du parcours secondaire de 1 283 finissantes et finissants.

« Nos écoles publiques sont inspirantes et chacun(e) est important(e) et a sa place. Il faut rester fier et gardien de ce bien collectif. Soyons fiers de nos élèves et de nos équipes-écoles. Cette vidéo reflète exactement le grand potentiel de la jeune génération. Les jeunes en Beauce-Etchemins sont la plus grande richesse de notre région », mentionne Fabien Giguère, directeur général du CSSBE.

Sarah Fortin, auteure, compositrice et interprète, native de Saint-Georges, a accepté que sa chanson Racine soit utilisée pour la vidéo. « Cette vidéo représente très bien le concept de la chanson. Des finissants tricotés serrés et bien aimés! Je suis très reconnaissante envers les gens des écoles d’ici. Ayant eu un parcours scolaire atypique, j’ai eu la chance d’y trouver beaucoup de soutien, d’aide et de bons intervenant(e)s scolaires. C’est ma façon à moi de rendre la pareille. Je crois bien que le karma existe! », de dire l'artiste.

Les écoles secondaires du CSSBE participantes à la vidéo sont la polyvalente Benoît-Vachon (Sainte-Marie), l’école secondaire Veilleux (Saint-Joseph-de-Beauce), la polyvalente Saint-François (Beauceville), la polyvalente de Saint-Georges, la polyvalente Bélanger (Saint-Martin), la polyvalente des Abénaquis (Saint-Prosper) et l’école des Appalaches (Sainte-Justine). Deux centres de formation professionnelle, offrant des programmes en concomitance soit le CIMIC (Saint-Georges) et le centre de formation professionnelle Pozer (Saint-Georges) ont également pris part à la production de la vidéo que l'on peut voir en cliquant sur le triangle de la photo en début d'article.