Le CSSBE présente une nouvelle édition de L’événement Carrière en éducation

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) tiendra une nouvelle édition de L’événement Carrière en éducation le vendredi 5 juillet.

L’activité sera dédiée spécialement aux emplois en services directs aux élèves: éducatrice ou éducateur en service de garde, préposée ou préposé aux élèves handicapés, technicienne ou technicien en éducation spécialisée, technicienne-interprète ou technicien-interprète, technicienne ou technicien en service de garde et technicienne ou technicien de travail social.

Sous forme de portes ouvertes, l’activité aura lieu au siège social du CSSBE (1925, 118e Rue, Saint-Georges), entre 9 h et midi. Ce sera l’occasion pour toutes les personnes intéressées par une carrière en éducation de rencontrer l’équipe du CSSBE pour connaître toutes les possibilités d’emploi offertes dans les établissements scolaires.

Présentation spéciale

Pour l’occasion, Christina Foy, conseillère en acquisition de talents, et Roxanne Fortin, conseillère pédagogique pour les services de garde, offriront une présentation spéciale à 9 h 30 pour présenter les emplois disponibles l’an prochain et expliquer le processus de candidature.

Notons que le CSSBE compte dans son équipe plus de 3 200 membres du personnel, ce qui en fait l’un des principaux employeurs de la Beauce et des Etchemins.

« L’affichage de nos postes résiduels en services directs aux élèves est notre plus grand de l’année. Il s’agit des emplois à combler pour la prochaine rentrée scolaire à la suite de l’affectation de notre personnel régulier. L’événement Carrière en éducation est une belle occasion pour en savoir plus sur les postes, les horaires, les qualifications, etc. Les participantes et participants pourront aussi apprendre tous les avantages à briller au sein de notre grande équipe », a précisé Christina Foy, conseillère en acquisition de talents.

L’ensemble des postes résiduels en services directs aux élèves se trouvera au www.cssbe.gouv.qc.ca/carriere à compter du 4 juillet prochain.