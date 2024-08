Quelque 21 569 élèves attendus dans les établissements du CSSBE

C'est une clientèle totalisant 21 569 élèves qui est attendue dans les établissements du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), à l’occasion de la rentrée du mardi 27 août.

Pour le secteur des jeunes, soit du préscolaire au secondaire, les effectifs atteignent 18 465 élèves.

Quant à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes, on compte déjà 3 104 inscriptions.

La clientèle prévue se répartit comme suit:

— 1 088 élèves aux programmes 4 ans (Passe-Partout et maternelle 4 ans)

— 10 185 élèves au préscolaire et au primaire

— 7 192 élèves au secondaire

— 1 096 élèves à la formation professionnelle

— 2 008 élèves à l’éducation des adultes

Les chiffres officiels et finaux de fréquentation seront comptabilisés en date du 30 septembre.

Par ailleurs, comme plus de 250 autobus scolaires parcourront chaque jour le territoire des 55 municipalités de la Beauce et des Etchemins desservies par le CSSBE, les responsables éducatifs invitent la population à faire preuve de prudence sur les routes et les rues près des écoles.