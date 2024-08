Cadets de Chaudière-Appalaches : une rentrée sous le signe de l’aventure et de l’apprentissage

Alors que certains élèves ont récemment effectué leur rentrée scolaire, les 340 cadets de Chaudière-Appalaches s’apprêtent également à entamer une nouvelle année d’activités.

Répartis sur 11 corps et escadrons dans des localités comme Sainte-Marie, Saint-Georges, Thetford Mines, et Lac-Mégantic, ces jeunes de 12 à 18 ans bénéficieront d’un programme riche en expériences uniques et stimulantes.

Le Programme des cadets, d’envergure nationale, offre aux adolescents l’opportunité de participer à une multitude d’activités divertissantes et valorisantes, tout en découvrant les métiers des Forces armées canadiennes.

Pour rappel, ce programme est accessible à tous les jeunes de la région, peu importe leur lieu de résidence, et ce, gratuitement.

Chaque corps et escadron de cadets propose des activités adaptées à ses membres, avec des horaires flexibles pour accommoder la vie familiale et les engagements scolaires des adolescents.

La rentrée d’automne est particulièrement propice aux nouvelles inscriptions, bien que les jeunes puissent rejoindre le programme à tout moment de l’année.