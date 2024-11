La Polyvalente de Saint-Georges inaugure sa nouvelle piste d’athlétisme et ses plateaux sportifs

La polyvalente de Saint-Georges a officiellement inauguré sa nouvelle piste d’athlétisme et ses installations sportives, ce mardi 12 novembre. avec la présence du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que les acteurs majeurs du projet.

Le projet, d'un montant de plus de 7 M$, a été financé en grande partie par le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation, avec une contribution de près de 5 millions.

« Il s'agit d'un tout nouvel espace qui vient bonifier de façon importante la qualité de vie des citoyens de Beauce-Sud. Ces nouvelles infrastructures seront un ajout majeur pour nos jeunes, nos familles et nos aînés. Au cours des 5 dernières années, et ce, en additionnant la construction du Complexe multisport, nous portons maintenant à 42 millions les nouvelles sommes de notre gouvernement dans la cité étudiante à Saint-Georges », a lancé le député de Beauce-Sud.

Les travaux ont permis de rénover la piste de course et d’ajouter des espaces pour des disciplines comme le lancer du disque et le saut en longueur. De nouveaux terrains de volleyball de plage, de basketball, ainsi qu’un parc récréatif inclusif, une agora et un espace de classe extérieure complètent l’installation.

« Notre centre de services scolaire poursuit son engagement à maximiser l'utilisation de nos

installations par la communauté. Ces nouvelles infrastructures pédagogiques et sportives sont un investissement dans l'éducation et la santé de nos élèves, mais aussi des familles de la région », a ajouté Fabien Giguère, directeur général du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

Ces infrastructures sont ouvertes aux élèves, mais également accessibles aux citoyens en dehors des heures scolaires, une première qui renforce le lien entre l’école et la communauté locale.

« Nous attendions avec impatience ces nouvelles installations! Nos élèves et l'équipe-école ont très hâte de les utiliser, que ce soit pour les pratiques et compétitions sportives ou pendant les pauses et les classes. C'est un projet positif pour notre école, mais aussi pour la région, » a expliqué Michel Gagnon, directeur de la polyvalente de Saint-Georges. »

Avec ces nouvelles infrastructures, la Polyvalente de Saint-Georges se dote d’un espace sportif et éducatif d’envergure, à disposition des élèves comme des familles.