Visite dans les coulisses du Cirque du Soleil

Les étudiantes et les étudiants en Technologie du génie industriel du Cégep Beauce-Appalaches ont eu la chance unique de découvrir la semaine dernière les installations du Cirque du Soleil à Montréal, une entreprise renommée mondialement pour sa créativité et son expertise en logistique.

Cette visite a permis aux participants d’explorer les différents rouages nécessaires à la production de spectacles éblouissants qui parcourent la planète.

Au cours de cette rencontre immersive, le groupe a pu observer les processus de création et de fabrication des costumes, ainsi que la gestion des matières premières et des équipements indispensables à la production des spectacles. Les étudiantes et les étudiants ont également découvert les espaces dédiés à l’entraînement des artistes et à la conception des maquillages, soulignant ainsi l’importance de l’intégration de multiples expertises pour mener à bien des projets de cette envergure.

« Les visites en entreprise permettent de créer des liens concrets entre les notions vues en classe et leur application dans des contextes réels. Cette expérience au Cirque du Soleil a offert à nos étudiantes et étudiants une perspective inspirante sur l’innovation et la gestion industrielle dans une organisation de calibre international », souligne Alexandra Chauvin, enseignante en Technologie du génie industriel.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, cette initiative met en lumière la richesse du programme: «Offrir des expériences concrètes comme celle-ci est essentiel pour bonifier l’apprentissage. Ces visites éveillent non seulement un intérêt marqué pour les défis du milieu industriel, mais elles motivent également les étudiantes et étudiants à poursuivre l’excellence dans leur cheminement scolaire et professionnel.»

Signalons que le programme de Technologie du génie industriel offert par le CBA permet de développer des compétences en gestion et en organisation du travail pour optimiser la productivité des entreprises de biens ou de services grâce aux nouvelles technologies. La formation prépare à gérer et superviser des équipes de travail ou des projets, en identifiant les problèmes, en trouvant des solutions, en sélectionnant la meilleure option et en assurant son implantation.