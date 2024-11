Prix d’excellence en histoire pour Christian Lagueux

Vingt-trois bourses d’automne totalisant un montant de 11 750 $ ont été remises par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches sur les campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic. Les trois catégories de bourses distribuées (Coup de pouce, Accueil et Persévérance) soulignent le parcours d’étudiantes et d’étudiants qui s’impliquent ...