Immersion réussie dans l’univers de la finance pour les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

Le département de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches a récemment permis à près de 250 étudiants des campus de Saint-Georges et Sainte-Marie de plonger dans l’univers de la finance grâce à une simulation boursière innovante.

Répartie sur plusieurs semaines, cette activité éducative offrait aux participants un portefeuille fictif de 200 000 $, leur permettant de prendre des décisions stratégiques tout en développant leurs compétences en gestion financière.

À l’issue de cette expérience, les meilleurs étudiants ont été récompensés par des bourses totalisant 800 $, offertes grâce à l’appui des associés de BVA, partenaire clé de l’initiative.

« Cette simulation boursière représente une occasion exceptionnelle pour nos étudiantes et étudiants de mettre en pratique des notions théoriques tout en développant leur esprit d’analyse et de collaboration. Grâce au soutien de BVA et à l’engagement du département de Techniques de comptabilité et de gestion, cette activité enrichissante contribue directement à la formation de futurs professionnels compétents », a expliqué Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante

Pour rappel, le programme de Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep Beauce-Appalaches propose une formation alliant théorie et pratique. Grâce à des ententes DEC-BAC, des stages rémunérés en alternance travail-études et des apprentissages en entreprise, les étudiants bénéficient d’une formation complète les préparant aux défis du marché du travail.

Voici la liste des gagnants :

Au campus de Saint-Georges :

• Justin Maheux

• Charles-Antoine Morin Ouellet

• Charles-Édouard Vallée

• Leah-Blanche Fleury Chabot

• Frédérick Veilleux

• Marie Vincent

Au campus de Sainte-Marie :

• Yannick Bélanger

• Nathan Parent