Budget du CSSBE: un excédent de 2,7 M$ pour l'année 2023-24

Le directeur du service des finances du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), Patrick Beaudoin, a présenté mardi les états financiers pour l’année 2023-2024, lesquels ont été adoptés lors de la séance du conseil d’administration du CSSBE du 17 décembre 2024.

Selon l’état des résultats au 30 juin 2024, les revenus de l’année ont été de 328 899 024 $ et les dépenses de 326 127 111 $. Un excédent de 2 771 912 $ est constaté pour l’exercice 2023-2024, ce qui représente 0,8 % des revenus.

« On vise toujours le 0 idéalement, parce qu’on veut donner le meilleur service possible à nos élèves. Donc en théorie, s’il nous reste de l’argent, on se dit qu’on n’a peut-être pas offert le service qu’on pouvait offrir. Mais en même temps, on ne veut pas tomber non plus dans le déficit. (...) L'exercice de cette année c’est quand même assez bien ! », a expliqué monsieur Beaudoin.

L’excédent s’explique principalement par des revenus d’intérêts additionnels de 2 022 000 $ relativement à l’encaisse plus élevée. L’autre partie du surplus provient d’une subvention de 700 000 $ pour compenser des ajustements salariaux alors que la dépense des salaires avait été encourue en 2022-2023.

Quelques détails

Notons que les subventions de fonctionnement du Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) ont augmenté d’environ 23 M$.

D’abord, cela est dû à l’indexation salariale suite aux règlements avec les employés syndiqués, soit environ 17 M$ qui apparaissent donc aussi en dépenses. La balance provient également d’une importante hausse du nombre d’élèves, principalement au secondaire avec plus de 300 nouveaux élèves. Il y a également eu des ajouts sur certaines mesures notamment pour des élèves en difficulté, pour des activités parascolaires, etc.

« Au niveau des revenus, ce qu’il faut retenir, c’est l'indexation salariale, hausse des effectifs principalement au niveau du secondaire et ajout ou bonification au niveau de certaines mesures du ministère », a souligné Patrick Beaudoin.

Pour ce qui est des dépenses, la hausse des effectifs et le soutien aux élèves reviennent puisque cela nécessite également plus de professionnels. On note aussi une augmentation de dépenses en services d’appoint d’environ 3M$ en raison du transport scolaire.

École Maribel 2.0

Le directeur du CSSBE, Fabien Giguère, se réjouit de l’ouverture de la nouvelle école Maribel à Sainte-Marie. « Cette semaine, il y a une mini expérience avec tous nos élèves », a-t-il précisé avec enthousiasme.

L’ouverture officielle aura lieu le 6 janvier 2025. « Les jeunes ont tous hâte et le personnel aussi! »