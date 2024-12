Un geste de solidarité important pour des élèves de l’école De Léry

C’est le 17 décembre qu’avait lieu la cérémonie de dévoilement du montant recueilli par les élèves de 6e année de l’école De Léry de Beauceville, dans le cadre d’un projet d’implication communautaire.

Un montant de 1 258 $ a été remis à l’organisme Jojo et ses clowns. La somme servira à financer le déploiement des services des docteurs clowns dans les hôpitaux de la région.

Le projet est né dans le cadre de leur cours Culture et citoyenneté québécoise. «C’est important de développer l’esprit citoyen et le sentiment de solidarité chez les élèves afin qu’ils prennent conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans la société où ils seront les citoyens de demain, explique l'enseignante, Jessica Boutin. C’est précisément l’un des objectifs du cours. C’est pourquoi j’ai proposé aux élèves de ramasser des fonds à travers un projet d’entrepreneuriat.»



Le projet a été pensé et réalisé par les élèves. En effet, ils ont effectué des recherches sur les

organismes de bienfaisance de la région et ont ensuite déterminé ensemble celui qui les interpellait le plus. Par la suite, ils ont choisi quel produit ils fabriqueraient et vendraient pour amasser des fonds. Ce sont les recettes en sac qui ont remporté le plus de votes. Les élèves se sont donc attelés à la fabrication de brownies et de soupes tout au long du mois de novembre.

«Je pense que l’objectif est atteint et je ne parle pas seulement du beau montant amassé. Les

enfants ont beaucoup aimé participer à ce projet et en sont particulièrement fiers. Ils ont senti que leur geste avait fait une différence. Ils ont vraiment été sensibilisés à l’impact qu’ils peuvent avoir malgré leur jeune âge», a ajouté Lauriane Giguère, une autre enseignante qui a également accompagné ces élèves au projet.