Portes ouvertes au Cégep Beauce-Appalaches le samedi 25 janvier

Le Cégep Beauce-Appalaches organise une journée Portes ouvertes, qui se tiendra simultanément sur les trois campus, soit Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, le samedi 25 janvier de 9 h à 12 h.

Pour les étudiants et étudiantes du secondaire et leurs parents, ainsi que pour les adultes envisageant un retour aux études, l’événement permettra de découvrir les 19 programmes d’études offerts.

« Nous sommes ravis d’accueillir les gens sur nos trois campus pour leur faire découvrir ce qui distingue le Cégep Beauce-Appalaches. Nos programmes variés, nos installations modernes et notre vie étudiante dynamique offrent une expérience enrichissante dans un milieu chaleureux et humain », a mentionné Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Le personnel enseignant sera présent pour répondre à toutes les questions concernant les programmes d’études et les divers services offerts. Par ailleurs, des kiosques d’information sur les services étudiants, tels que les prêts et bourses, les services adaptés, le cheminement scolaire, ainsi que les activités sportives et socioculturelles, seront installés pour répondre aux interrogations de chaque participant et participante.

Trois campus à découvrir

Au campus de Saint-Georges, les nombreuses formations répondront assurément aux intérêts des futurs étudiants en couvrant un large éventail de domaines dont la santé (Soins infirmiers et Soins préhospitaliers d’urgence), l’informatique, l’administration (Techniques de comptabilité et de gestion), le génie (Technologies du génie industriel et du génie civil) et le design. À ceux-ci s’ajoutent les programmes de Techniques policières, d’Éducation à l’enfance et d’Éducation spécialisée, en plus des programmes préuniversitaires de Sciences de la nature, de Sciences humaines, d’Arts visuels et d’Arts, lettres et communication, profils Langue et Création et médias. Des représentants de la Formation continue seront aussi sur place pour répondre à toutes les questions des personnes intéressées à parfaire leur scolarité.

Au campus de Sainte-Marie, les gens auront l’occasion de visiter les classes et les laboratoires où sont offerts les programmes de Santé animale, d’Éducation à l’enfance, d’Éducation spécialisée, de Comptabilité et gestion, cheminement bilingue, en plus de Sciences de la nature et de Sciences humaines.

Le campus de Lac-Mégantic mettra en lumière ses programmes techniques en Soins infirmiers, en Soins préhospitaliers d’urgence et en Éducation spécialisée. Le volet préuniversitaire regroupe pour sa part les programmes suivants : Sciences de la nature, Sciences humaines et Tremplin DEC. Les personnes pourront également visiter les installations du campus méganticois, dont les nouveaux locaux spécialisés du programme de Soins préhospitaliers d’urgence et ceux de Soins infirmiers.

Déposer une demande d’admission gratuitement

Lors de l’événement, il sera possible de déposer sur place une demande d’admission. Pour l’occasion, les frais d’analyse de dossier seront remboursés. De plus, toutes les personnes présentes courront la chance de gagner le remboursement des frais de scolarité pour l’automne 2025, une vignette de stationnement pour les campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie ainsi qu’une paire de billets pour la finale locale de Cégeps en spectacle.

Tous les détails des programmes offerts au Cégep Beauce-Appalaches sont disponibles sur le site internet de l'établissement.