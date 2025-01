Inauguration de nouvelles infrastructures au campus de Lac-Mégantic

C’est le 16 janvier que le Cégep Beauce-Appalaches a procédé à l’inauguration de nouveaux locaux à son campus de Lac-Mégantic, un projet qui marque une étape importante dans l’évolution de ses infrastructures.

Les travaux de réaménagement, entamés en juin 2024, ont permis une mise en service des nouveaux locaux dès la rentrée scolaire de l’automne. Ils ont demandé des déboursés d’une valeur totale de 370 000 $. Les réaménagements ont transformé le campus en un environnement moderne, fonctionnel et adapté aux besoins de la communauté étudiante et des programmes d’études.

Parmi les principaux ajouts, on compte l’aménagement d’un nouveau local pour les pratiques en SPU, en plus d’un dépôt et d’un bureau pour le technicien en travaux pratiques. Une nouvelle classe active, conçue pour favoriser l’innovation pédagogique, et un local pour les services adaptés comptant 16 postes de travail offrent un cadre moderne et fonctionnel aux étudiant·e·s. De plus, les nouveaux aménagements comprennent également un bureau pour la conseillère à la vie étudiante, un local d’infirmerie, ainsi qu’une classe extérieure avec gazebo, idéale pour l’apprentissage en plein air. Enfin, la peinture des corridors et des aires communes ainsi que l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques contribuent à améliorer l’esthétique et la durabilité du campus.

Ce projet visait à améliorer l’expérience étudiante et à répondre aux exigences de programmes spécifiques, notamment celui de Soins préhospitaliers d’urgence (SPU). Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, a souligné l’importance de ces aménagements pour le développement de la région: « Ces nouveaux locaux reflètent notre engagement envers l’accessibilité à une éducation de qualité et notre volonté de créer un environnement stimulant pour nos étudiants et étudiantes. Le campus de Lac-Mégantic est maintenant mieux équipé pour répondre aux besoins actuels et futurs de notre communauté étudiante. »

La cérémonie d'inauguration s'est notamment faite en présence du député de Mégantic, François Jacques, qui a octroyé plus de 250 000 $ dans le projet, une somme provenant du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic.