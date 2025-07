Défi OSEntreprendre : quatre projets du Cégep Beauce-Appalaches accèdent à la finale régionale

Quatre projets étudiants du Cégep Beauce-Appalaches se sont démarqués à l’occasion de la finale locale du Défi OSEntreprendre, et représenteront fièrement l’établissement lors de la finale régionale, qui se tiendra le 29 avril prochain au Cégep de Lévis.

Sélectionnés parmi 21 projets impliquant 79 élèves, les deux projets lauréats et deux coups de cœur témoignent de l’enthousiasme grandissant pour l’entrepreneuriat dans la région.

« Ces projets témoignent de l’esprit entrepreneurial remarquable de nos étudiants et étudiantes, de leur créativité et de leur capacité à apporter des solutions concrètes aux défis d’aujourd’hui », souligne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Parmi les lauréats, la mini-entreprise Aubry, menée par sept étudiants de Saint-Georges, a proposé des verres isothermes personnalisés et des coffrets cadeaux, permettant d’amasser 3 125 $ pour Opération Enfant Soleil. Le second projet, Les Savons NAFAJE, porté par quatre étudiants du campus de Sainte-Marie, mise sur la réutilisation de la drêche de bière pour créer des savons artisanaux écoresponsables.

Deux projets coups de cœur ont également retenu l’attention du jury : Cœur en action, qui a mobilisé les élèves pour organiser une collecte destinée aux familles défavorisées, et Le marché local de Pâques, qui met en valeur 17 entreprises de la région dans un événement prévu le 19 avril.

« Chaque année, nous avons de nombreux projets de qualité se présentant au Défi OSEntreprendre. Cependant, il faut admettre que cette année nous avons eu une édition relevée. Cela démontre bien que de plus en plus d’étudiants et d’étudiantes ont un intérêt marqué pour l’entrepreneuriat et le désir de se surpasser. C’est une grande fierté pour le Cégep », a expliqué Charles-Philippe Rodrigue, conseiller à la vie étudiante et responsable du Défi OSEntreprendre pour l’institution.

Ces quatre projets tenteront maintenant de se qualifier pour la finale nationale, prévue le 11 juin au Palais Montcalm à Québec.