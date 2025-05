Interdiction du cellulaire à l'école: le CSSBE réagit

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) laissera les établissements choisir leur procédure concernant l'interdiction du cellulaire à l’école, a expliqué le directeur général de l’institution, Fabien Giguère.

« C’est sûr qu’on va lire attentivement ce qui est écrit dans le règlement et on va travailler avec nos directions d’écoles secondaires (...) On ne pense pas y aller avec une directive commune, on va travailler ensemble, mais on va laisser chacune des écoles trouver les meilleurs moyens pour appliquer cette mesure », a-t-il expliqué à propos de la nouvelle mesure instaurée par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

En effet, le ministre a annoncé que « dès la rentrée 2025, l'usage du cellulaire, des écouteurs et des appareils mobiles personnels sera interdit du début à la fin des cours, y compris pendant les pauses et le dîner, et ce, sur l'ensemble du terrain des écoles publiques et privées » lors d’une conférence de presse ce jeudi. L’objectif étant d’offrir aux élèves et aux équipes-écoles « un environnement sécuritaire et respectueux, dans lequel l'intimidation et la violence n'ont pas leur place. »

Pour Fabien Giguère, l’interdiction du cellulaire n’est pas vraiment un enjeu dans les établissements primaires, mais surtout au secondaire. Cependant, c’est aussi un enjeu de société qui amène à collaborer également avec les parents et les familles. « Il va falloir éduquer les familles et travailler tous ensemble. C’est sûr que c’est un problème plus large qu’uniquement à l’école », a-t-il confié à EnBeauce.com.

Bien qu’il s’attendait à ce que la mesure soit mise en place plus tard, il veillera à ce qu’elle soit appliquée dans toutes les écoles concernées.

De nouvelles règles de vie axées sur le respect

Le ministre de l’Éducation a également instauré un nouveau Code de vie favorisant le respect, qui devra être respecté dans tous les établissements scolaires de la province.

L'entrée en vigueur obligatoire se fera en janvier 2026, mais les écoles seront invitées à modifier leur code de vie dès la publication du règlement qui comportera notamment ces mesures :

- le vouvoiement deviendra la norme dans toutes les écoles du Québec;

- les élèves devront désormais s'adresser aux adultes et au personnel scolaire en utilisant les termes « Monsieur » ou « Madame »;

- ce code établira également d'autres règles de vie commune, qui contribueront à responsabiliser les élèves afin qu'ils adoptent des comportements respectueux, comme l'utilisation de marques de politesse avec les autres élèves et tous les membres du personnel ainsi que le respect des biens de l'école;

- sous réserve de l'adoption du projet de loi no 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives, le respect des principes fondamentaux que sont l'égalité femmes-hommes ainsi que le visage découvert sera ajouté au code de vie.

Au CSSBE, le respect est déjà une valeur fondamentale, a expliqué le directeur général. « Le respect était déjà enseigné et valorisé dans nos écoles. Donc ça ne fait qu’ajouter dans le cadre du respect, mais il ne faut pas dire que, parce qu’on utilise le vous, ce qui est dit est respectueux », a-t-il nuancé.

Le vouvoiement est d’ailleurs déjà commun dans les écoles primaires de l’organisation, tandis qu’il est à la discrétion des enseignants au secondaire. Ceci dit, appliquer le vouvoiement ou le monsieur-madame, ne force pas le respect. « C’est une éducation plus générale, parce que le respect peut, oui, commencer par le vouvoiement et par le monsieur-madame, mais même si on utilise ces formules ça ne veut pas dire que c’est respectueux. Le respect est plus large que ça, mais c’est une base qui sera uniforme pour tout le monde. »

Enfin, Bernard Drainville souhaite que dès la rentrée, chaque école s'assure que les parents prennent connaissance du code de vie. Ceux-ci seront appelés à collaborer activement avec le personnel scolaire pour soutenir l'application des règles de respect et de civisme. Aussi, le ministre a confirmé le déploiement d'une équipe d'intervention pour appuyer les écoles confrontées à des situations difficiles de violence et d'intimidation.