Un laboratoire énergétique en développement au CIMIC

Un projet de laboratoire énergétique est en cours de planification et de développement au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), à Saint-Georges.

Dédié à l’expérimentation et à la recherche appliquée dans les énergies renouvelables, ce futur espace sera un carrefour pour former les talents de demain, a expliqué Robin Rodrigue, directeur de l'établissement, lors d'une rencontre avec EnBeauce.com.

En partenariat avec les Services aux entreprises Beauce-Etchemin, le labo soutiendra la formation professionnelle et technique, en créant des passerelles entre les besoins du marché, les innovations technologiques et le développement durable. «C'est d'avoir un lieu de formation en prévision de tout ce qui arrive, de tout ce qui est déjà là, maintenant, et de tout ce qui va qui va arriver», a signalé M. Rodrigue.

Le Laboratoire Énergétique du CIMIC poursuivra plusieurs objectifs clés dont les principaux sont d'offrir un cadre d'apprentissage innovant et pratique pour les étudiants en électricité et en mécanique de véhicules électriques; de sensibiliser le grand public aux enjeux énergétiques actuels, à travers un musée en plein air dédié aux énergies renouvelables; et d'assurer un volet de recherche et développement, en testant et comparant diverses technologies énergétiques, telles que le solaire, l'éolien et le stockage d'énergie.

La coordonnatrice de projet des métiers de la mobilité durable au SAE Beauce-Etchemin, Christine Bibeau, a indiqué lors de la rencontre, que tous les aspects de la mobilité durable allaient être inclus dans le cadre de formation. «Il n'y a pas que les voitures. On a les camions, les autobus et out ce qui peut servir au transport collectif», a-t-elle mentionné. Le labo portera aussi une attention particulière aux bornes de recharge, non seulement pour l'installation mais aussi pour l'entretien. «Ça (cette formation), on veut y impliquer conjointement d'autres centres scolaires.»

À cet égard, on souhaite développer des programmes de formation professionnelle (AEP et/ou ASP) pour l'installation et l'entretien des équipements d'énergie renouvelable (bornes, panneaux solaires, etc), ainsi que développer de nouvelles compétences autour des énergies renouvelables et des systèmes de charge, afin de répondre aux besoins croissants du marché.

Ouverture en 2026

Le laboratoire sera équipé de technologies de pointe pour maximiser l'efficacité énergétique et offrir une expérience d'apprentissage complète, a expliqué à son tour le responsable du projet au CIMIC, Pier-Luc Poulin.

Ainsi, on retrouvera une installation de 45 kW alimentée par des panneaux solaires, une éolienne de 1 kW, pour compléter la production d'énergie renouvelable, des systèmes de stockage d'énergie et des onduleurs, pour optimiser l'utilisation de l'énergie produite et assurer une alimentation continue, ainsi que des capteurs, qui sont des dispositifs de mesure pour surveiller divers paramètres du réseau énergétique et collecter des données pour l'analyse.

Toute cette quincaillerie, dont une partie est déjà achetée, sera montée dans la cour arrière de l'édifice du CIMIC, incluant le musée plein air grand public.

Le directeur Robin Rodrigue prévoit aller en appel d'offres l'an prochain pour une mise en place des installations au cours de la période estivale afin d'être en mesure d'offrir les premières formations à la rentrée 2026.

La réalisation du projet s'étale sur trois ans. Le ministère de l'Éducation a versé une enveloppe de 673 555 $, en vertu d'un programme d'innovation en formation professionnelle, alors que le ministère de l'Économie et de l'Innovation contribue pour un peu plus de 250 000 $ dans l'aventure. Les collaborateurs comprennent aussi la Ville de Saint-Georges, Rematek Énergie, ÉnerJA, l'Université de Sherbrooke, Microréseau de Lac-Mégantic, TransVolt, Élexpertise et l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ).