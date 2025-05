Formation professionnelle: trois médailles à des élèves du CSSBE

Plus de 600 jeunes des écoles Dionne et Monseigneur-Fortier de Saint-Georges ont participé au Défi 4 km qui s'est tenu le 16 mai. « Le Défi 4 km favorise à la fois le dépassement de soi et la collaboration entre les élèves et les membres du personnel. C’est une belle occasion d’enseigner aux élèves l’importance du travail d’équipe, de la ...