Deux bourses d'études à des finissants en acériculture

Les Équipements Lapierre, de Saint-Ludger, vient de verser des bourses à deux étudiants du programme collégial en acériculture, offert sur le campus Témiscouata du Cégep de La Pocatière.

Les bourses ont été attribuées aux étudiants ayant obtenu les deux moyennes générales les plus élevées parmi tous les diplômés.

Ainsi c’est Bianca Fortier, de Saint-Romain, qui a reçu la bourse de 1 500 $ pour la meilleure moyenne générale de tout le groupe.

La bourse de 500 $ a été remise au Témiscouatain Emmanuel Michel, de Saint-Athanase, pour la seconde moyenne générale au classement.

Signalons qu'en vertu de engagement signé en 2024 avec le Cégep de La Pocatière, Les Équipements Lapierre verseront au total 12 000 $ en bourses d’études à au moins douze étudiants des six premières cohortes du programme.

« Lapierre est fière de s’associer étroitement à ce programme novateur de plus de 750 heures de formation. Une majorité de productrices et de producteurs gère aujourd’hui de véritables entreprises acéricoles. Ces dirigeants gagnent à être formés dans des domaines aussi diversifiés que la gestion, l’aménagement forestier, la production et plus encore. C’est précisément ce dont notre industrie a besoin pour se développer judicieusement et pour faire face aux défis connus et à venir », a indiqué la directrice générale de l’entreprise, Chantal Lapierre.