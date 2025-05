Visite du rappeur Lova dans deux polyvalentes de la Beauce

Le rappeur Lova rencontrera des élèves du secondaire, la semaine prochaine, lors de visites à deux polyvalentes de la Beauce.

En effet, il sera à l'établissement de Saint-Georges, le mardi 20 mai , et deux jours plus tard, à la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

Ces passages s'inscrivent dans le volet éducatif et philanthropique de la tournée Le Festif! à l’École, organisée par les responsables de l'événement musical qu'est le Festif! de Baie-Saint-Paul.

Cette série de rencontres revient pour une huitième année avec 17 artistes qui se produiront dans 13 régions différentes du Québec, dont celle de Chaudière-Appalaches. La Polyvalente de Thetford Mines sera le 3e établissement visité par l'artiste de Québec, sur le territoire administratif.

«Les activités immersives de la tournée (spectacle dans le hall, conférences, ateliers de composition de chansons, etc.) offrent non seulement une plateforme d'expression créative, mais permettent également aux jeunes de découvrir les coulisses de la musique et des arts, de se familiariser avec le métier d'auteur·e-compositeur·e-interprète, d’explorer leur propre créativité, d’ancrer la culture musicale dans leur quotidien et de s'impliquer dans la vie culturelle de leur milieu», a mentionné Alexandra Bolduc, directrice communication et marketing de l'événement.