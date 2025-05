Les diplômés du Centre universitaire des Appalaches ont été célébrés

La Soirée Reconnaissance du Centre universitaire des Appalaches (CUA) a eu lieu vendredi 16 mai en présence de plus de 150 personnes venus souligner l’accomplissement des étudiant-e-s ayant complété leurs études.

Parents, amis et plusieurs invités d’honneur, ont célébré avec les diplômés.

« L’obtention de ce diplôme témoigne de votre engagement et de votre travail acharné. Votre passage à l’université vous prépare à devenir des représentants du savoir au sein de votre communauté. Vous incarnerez des exemples inspirants de ténacité et de succès pour votre entourage. En choisissant de poursuivre vos études au CUA, vous avez contribué activement à l’un de nos objectifs majeurs: accroître le nombre de diplômés universitaires dans la région », a mentionné Marielle Fecteau, présidente du Conseil d’administration du CUA.

De son côté Patrick Busque, directeur général du CUA, a souligné le succès de ceux qui ont dû jongler entre les exigences des études universitaires, de la vie familiale et du travail. « Il faut pour cela une grande détermination et de nombreux sacrifices. Grâce à votre engagement, votre rigueur et vos efforts soutenus, vous avez su atteindre l’objectif ambitieux que vous vous étiez fixé : l’obtention de votre diplôme. Je suis heureux de voir cette belle réussite se concrétiser, et je souhaite que ce diplôme vous ouvre la voie à des perspectives prometteuses, empreintes de succès et de passion. Qu’il vous permette surtout de réaliser pleinement vos ambitions professionnelles. »

Des représentant-e-s de l’Université du Québec à Rimouski, partenaire universitaire, étaient présents pour féliciter chaque étudiant-e. En plus d’une attestation, les personnes diplômées ont reçu un souvenir du CUA.

Pour l’année 2024-2025, ce sont 32 étudiant-e-s de l’UQAR qui obtiendront leur diplôme par le biais du CUA :

• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, 23 finissant-e-s ;

• Certificat en gestion des ressources humaines, deux finissantes ;

• Certificat en administration, une finissante ;

• Programme court de premier cycle en santé et sécurité au travail, six finissant-e-s.

Présent dans la région depuis plus de 30 ans, le CUA a remis plus de 3000 diplômes à des étudiant-es du territoire.

SUR LES PHOTOS

Invités et dignitaires : Stéphane Brown, attaché politique de monsieur Luc Provençal député de Beauce-Nord, Nathalie Talbot, administratrice FCSUCA, Odile Lapointe, administratrice FCSUCA, Karina Roy, directrice générale adjointe CSSBE, Marielle Fecteau, présidente du C.A. du CUA, Manon Bougie, mairesse suppléante Ville de Saint-Georges, Patrick Busque, directeur général du CUA, Julien Lambrey De Souza, directeur du Service de la formation continue et de la Formation hors campus de l’UQAR, Olivier Michaud, directeur du module en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l’UQAR.

Finissants et dignitaires :

1ère rangée : Patrick Busque, directeur général du CUA, Émie Lavallée, Marie-Claude Lessard, Gabrielle Pinard, Arianne Poulin, Sara Fauchon, Alicia Lachance, Pier-Alexandre Tanguay-Gilbert, Marielle Fecteau, présidente du C.A. du CUA.

2e rangée : Julien Lambrey De Souza, directeur du Service de la formation continue et de la Formation hors campus de l’UQAR, Claudie Fortier, Amélie Gilbert, Jennifer Giroux, Alicia Grondin, Léonie Kelly, Leila Gaëlle Kengne Wafo, Émy Fecteau, Olivier Michaud, directeur du module en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l’UQAR.

3e rangée : Jessy Berthiaume, Priscilla Bolduc, Sélèna Busque, Michèle Cliche, Mégane Couture, Laura Talbot, Maude Roy.