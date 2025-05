Plus de 600 élèves relèvent le Défi 4 km

Plus de 600 jeunes des écoles Dionne et Monseigneur-Fortier de Saint-Georges ont participé au Défi 4 km qui s'est tenu le 16 mai.

« Le Défi 4 km favorise à la fois le dépassement de soi et la collaboration entre les élèves et les membres du personnel. C’est une belle occasion d’enseigner aux élèves l’importance du travail d’équipe, de la poursuite d’un objectif commun et de la valorisation de l’activité physique autant pour eux que pour nous, les adultes », a souligné Mme Annie Rodrigue, directrice de l’école Monseigneur-Fortier.

L’activité a débuté par une séance d’échauffement supervisée par Nancy Rodrigue et Christian Mathieu, enseignants. Ensuite, tous les élèves de la maternelle à la 4e année ont pris part au défi. Un trajet d’un kilomètre était tracé et les élèves pouvaient parcourir la distance à la course ou à la marche. Chacun se fixait son objectif personnel entre un et quatre kilomètres.

Un invité qui s’y connait

Nicolas Poulin, coureur expérimenté, était l’invité d’honneur cette année pour partager sa passion pour la course d’endurance aux élèves. D’ailleurs, sa première expérience en tant que coureur était le même Défi 4km, réalisé plusieurs années auparavant lorsqu'il était lui-même élève à l’école Monseigneur-Fortier. Aujourd’hui, il figure parmi les 15 meilleurs coureurs canadiens et se spécialise dans la course d’endurance.

« Dans une course, la préparation est la clé du succès et le défi du 4 KM est une excellente manière d’apprendre aux élèves l’importance de bien se préparer à un défi sportif et à bien garder la forme. C’est une expérience mémorable pour les élèves qui pourraient peut-être emprunter le même chemin que Nicolas », a mentionné Christian Mathieu, organisateur de l’événement.

Rappelons que le Défi du 4km a été créé par monsieur Serge Plante, enseignant retraité de l’école Monseigneur Fortier en 1988.