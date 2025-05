Le CSSBE fixe ses attentes concernant la prochaine direction générale

Lors d’une séance extraordinaire tenue ce mardi, le conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a déterminé les besoins locaux en vue de la nomination d’un nouveau directeur général.

Fabien Giguère, actuel directeur général, avait annoncé le 25 février dernier qu’il quitterait ses fonctions à la fin de l’année scolaire en cours. En ce sens, une nouvelle personne devra être nommée à ce poste.

Une loi adoptée en décembre 2023 précise que désormais, les directions doivent être nommées par le gouvernement du Québec, sur recommandation du ministre de l'Éducation, et non plus par le conseil d’administration. C’est pour cela que le CSSBE a dû déterminer les besoins locaux qui devront être pris en compte pour le choix du gouvernement.

Ainsi, sept attentes ont été déterminées par le conseil d’administration à l'égard des compétences que devrait posséder la future dirigeante ou le futur dirigeant de l'organisation. Les voici:

«1) Agir avec exemplarité en intégrant les décisions politiques dans la mise en œuvre des orientations de l'organisation, tout en respectant le principe de subsidiarité et en étant capable de faire valoir les intérêts de l'organisation dans un cadre légal vaste et complexe;

2) Exercer un leadership authentique, transformationnel et mobilisateur, en instaurant un climat de confiance et en agissant avec éthique, intégrité et transparence;

3) Définir et porter une vision stratégique, globale et éducative, centrée sur la réussite des élèves et les objectifs du PEVR, en mobilisant les partenaires internes et externes autour d'une vision commune;

4) Prendre des décisions courageuses et audacieuses, en sortant de sa zone de confort et en assumant les choix difficiles nécessaires à l'avancement de l'organisation;

5) Établir et entretenir des relations interpersonnelles de qualité, en favorisant un climat de collaboration où chaque membre de l'équipe peut pleinement assumer ses rôles et responsabilités;

6) Comprendre les réalités du milieu, incluant les besoins particuliers et les enjeux éducatifs et administratifs, et mobiliser les parties prenantes autour des défis régionaux par une vision partagée;

7) Gérer efficacement les ressources humaines, matérielles et financières, en assurant la performance, la rigueur budgétaire, la reddition de comptes et en répondant aux enjeux liés à la main-d'œuvre. »