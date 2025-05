Cégep Beauce-Appalaches: près de 20 000 $ remis en bourses

À l’occasion des cérémonies de remise des bourses du printemps, une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants des campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic ont reçu des bourses totalisant 19 450 $.

De ce montant, une somme de 13 350 $ provient de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, pour souligner l’implication dans la vie étudiante, la persévérance scolaire et l’entrepreneuriat.

Récipiendaires du campus de Saint-Georges

Bourses Vie étudiante

Laura Hétu (Sciences de la nature)

Julia Lachance (Sciences humaines et Arts, lettres et communication, profil Langues)

Mélodie Therrien (Arts, lettres et communication, profil Création et médias)

Amanda Veilleux (Sciences de la nature)

Bourses Persévérance scolaire

Louis-Philippe Poulin (Sciences de la nature)

Julien Veilleux (Sciences humaines)

Bourses Retour aux études

Jessica Thibodeau (Techniques d’éducation spécialisée)

Lorie Lessard (Sciences humaines)

Bourses Entrepreneuriat

Patrick Gilbert, Mathieu Bolduc, Thomas Gosselin, Amélya Bilodeau, Joseph Lessard, Justin Maheux et Tristan Caron (Techniques de comptabilité et de gestion – équipe Aubry)

Mia Bolduc (Techniques de comptabilité et de gestion)

Bourses Internationales

Cho Gisèle Assi (Techniques d’éducation à l’enfance)

Ivan Arnold Folefack (Soins infirmiers)

Bourses Excellence socioculturelle

Mélodie Gauthier (Sciences humaines)

Sandrine Maheux (Arts, lettres et communication, profil Création et médias)

Bourse Athlète féminine de l’année

Stéphanie Dubois-Lemieux (Sciences de la nature - Basketball)

Bourse Athlète masculin de l’année

Zachary Roy (Techniques de comptabilité et de gestion - Football)

Récipiendaires du campus de Sainte-Marie

Bourse Vie étudiante

Émy Guérin (Sciences humaines)

Élizabeth Parent (Sciences de la nature)

Bourse Persévérance scolaire

Katy Laporte (Techniques d’éducation spécialisée)

Philippe Sénéchal (Sciences humaines)

Bourses Retour aux études

Camille Lamothe (Techniques de santé animale)

Noémie Langlois (Techniques de santé animale)

Bourse Entrepreneuriat

Aryèle Beaudoin et Érika Gaumond (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourse Excellence socioculturelle

Marianne Felteau (Sciences de la nature)

Récipiendaires du campus de Lac-Mégantic

Bourse Vie étudiante

Anne Brault (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourse Persévérance scolaire

Chloé Léa Paradis (Soins infirmiers)

Bourses Retour aux études

Mia Guénette (Soins infirmiers)

Roxanne Rhéaume (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourse Entrepreneuriat

Alexandra Lauzon (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourse Excellence socioculturelle

Béatrice Beaulé (Sciences de la nature)

Autres bourses

Depuis sept ans, le Cégep Beauce-Appalaches remet une bourse de 1 400 $ pour une participation au CEED de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Cette bourse est financée conjointement par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches et le service de l’entrepreneuriat du CBA. Cette année, elle a été remise à Charles Veilleux, étudiant en Sciences humaines.

Au campus de Saint-Georges, un total de 3 300 $ ont été attribués par plusieurs entreprises et organismes pour des programmes spécifiques.

En Sciences de la nature, Amélia Fortier et Cédrik Veilleux ont reçu une bourse de 350 $ de Mécanium pour poursuivre des études universitaires en génie.

Le Fonds de dotation Chevaliers Beaucerons a remis deux bourses de 500 $ à Noelle Merveille Djietcheu et Jayvan Similien, étudiant·e·s en Techniques de l’informatique, pour leurs efforts et leur réussite scolaire.

En Technologie du génie civil, Gabriel Paradis (1re année) et Joey Savard (2e année) ont chacun reçu une bourse de 500 $ d’EXP pour les cours de contrôle des matériaux, granulat et mécanique, et de dessin technique.

Au Défi Civil Action, organisé par le département de Technologie du génie civil, l’équipe de Ryan Martin et Nicolas Ménard a remporté la première place avec une bourse de 300 $, suivie de Xavier Morin qui a reçu 200 $, et de l’équipe de Justin Blanchette et Noah Pitre qui ont terminé en troisième place.

Bourses du campus de Lac-Mégantic

Le 16 mai, quatre étudiantes et étudiants du campus de Lac-Mégantic ont été honorés pour leurs réalisations.

Alexandra Lauzon (Techniques d’éducation spécialisée) a reçu la Bourse Rayonnement de 400 $, de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – Le Granit pour son énergie positive et sa bienveillance.

Loïc Giguère (Techniques d’éducation spécialisée) a été distingué avec la Bourse Impact social de 500 $ de la MRC du Granit pour son engagement communautaire.

Mathis Veilleux a obtenu la Bourse Alicia Goyette de 250 $ de la part d’un donateur anonyme pour ses qualités humaines et académiques en Sciences de la nature.

Enfin, Nicholas Sansoucy a reçu la Bourse Cambi de 400 $ pour ses résultats scolaires et son implication en Soins préhospitaliers d’urgence.

Bourses Forces AVENIR

Le programme collégial Forces AVENIR reconnaît et promeut l’engagement étudiant dans des projets qui forment des individus conscients, responsables, actifs et persévérants, enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

Ce printemps, six bourses totalisant 900 $ ont été attribuées aux lauréats locaux du Cégep Beauce-Appalaches.

Laura Hétu (Sciences de la nature) s’est distinguée dans la catégorie Personnalité engagée pour son implication. Laurine Hoareau (Soins infirmiers) a été reconnue dans la catégorie Personnalité persévérante. Chloé Bernard (Techniques de santé animale) s’est illustrée dans la catégorie Entraide et justice, Sara-Maude Doyon (Techniques de santé animale) dans la catégorie Entrepreneuriat, économie et justice et Mia Bolduc (Techniques de comptabilité et de gestion) dans la catégorie Santé et saines habitudes de vie. Enfin, Bruno Gilbert, enseignant en biologie, a reçu la médaille de reconnaissance Forces AVENIR dans la catégorie Personnel engagé.