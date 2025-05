Journée «portes ouvertes» au centre de formation des Bâtisseurs

Afin de présenter les quatre profils associés au certificat de formation préparatoire au travail (CFPT) et au certificat à un métier semi-spécialisé (CFMS), le centre de formation des Bâtisseurs a organisé sa journée Portes ouvertes des profils le 23 mai.

Sur place, les élèves et les enseignants des profils bois, métal et art-sérigraphie ont présenté leurs créations de l’année. Ils ont profité de l’occasion pour expliquer le déroulement des programmes et faire visiter leur lieu de stage à plus d’une trentaine d’élèves des différentes écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.

Le programme cuisine, quant à lui, a été présenté à travers une activité culinaire parent-enfant, qui a su charmer les visiteurs. Les participants ont profité des locaux de la cuisine de formation de leur partenaire Village Aventuria pour cuisiner des pâtes maison.

Une alternance stage-étude

Concrètement, ces parcours de formation axés sur l’emploi permettent aux élèves d’apprendre sur le terrain et de vivre l’alternance travail-étude dans un milieu stimulant. Deux à trois jours de la semaine sont consacrés au travail spécialisé en atelier tandis que les autres jours sont dédiés aux cursus scolaires du secondaire. À la fin du parcours, les élèves obtiennent donc un certificat de CFPT ou CFMS. Ils évoluent dans un environnement qui favorise la réussite et la sécurité en milieu de travail.

Les programmes sont au nombre de quatre:

Profil art-sérigraphie

Les élèves s’initient aux procédés de dépôt d’encre sur divers supports (affiches, vêtements, impressions) et se familiarisent avec les logiciels et techniques utilisés en sérigraphie. Ce profil leur permet de développer les compétences liées au métier d’aide-pressière ou d’aide-pressier sur presse de sérigraphie.

Profil bois-fab

Les élèves apprennent à monter une charpente de mur et de toit, à construire des installations extérieures (gazebo et table) et à fabriquer des meubles simples et des armoires. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier d’assembleuse, assembleur de meubles ou d’armoires ou au métier d’assembleuse, assembleur de portes et fenêtres.

Profil cuisine

Les élèves apprennent à réaliser des recettes variées, à préparer des plats délicieux et bien présentés et à monter les tables et servir les mets. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier d’aide-cuisinière, aide-cuisinier. Ce profil est offert en collaboration avec le village Aventuria à Saint-Jules.

Profil métal

Les élèves apprennent à utiliser des équipements de fabrication métallique et de peinture automobile. Aussi, ils conçoivent un dune buggy en fabriquant et soudant les composantes de l’habitacle, en installant un moteur et sa transmission, en ajustant les éléments de suspension et de direction. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier de manœuvre en fabrication de produits métalliques.

«Les élèves de ces profils trouvent l’aspect stage-étude très motivant pour leur parcours. Il leur permet d’acquérir les connaissances nécessaires à leur futur emploi tout en s’amusant et en gagnant de l’expérience. De plus, cette journée portes ouvertes est une occasion exceptionnelle pour mettre en valeur leur travail accompli durant toute l’année», note Anick Gervais, directrice du centre de formation des Bâtisseurs.