Trois étudiantes du Cégep Beauce-Appalaches brillent à l’UQAM

Trois étudiantes du Cégep Beauce-Appalaches ont réalisé un triplé remarquable en remportant les trois prix de la catégorie collégiale du concours Mon entreprise, organisé par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM.

Une première en 20 ans pour cet événement prestigieux, qui ouvrait pour la toute première fois sa compétition aux établissements collégiaux partenaires.

Dans ce concours évalué par un jury indépendant à partir d’un dossier écrit de six pages et d’une capsule vidéo de quatre minutes, les jeunes Beauceronnes ont su se démarquer par la qualité de leurs projets, leur sens de l’innovation et leur engagement communautaire.

Mia Bolduc, étudiante en Techniques de comptabilité et de gestion, a remporté le premier prix de 2 500 $ grâce à son initiative Défi Mont-Dons, une course organisée au Mont-Orignal ayant permis d’amasser plus de 20 000 $ au profit de la Fondation Jojo et ses clowns.

Angélik Gagné, inscrite en Sciences humaines, a décroché le deuxième prix de 1 500 $ pour Fenêtres InterExtra, une entreprise spécialisée dans le nettoyage de fenêtres et de portes, tant intérieures qu’extérieures.

Enfin, Laura Hétu, en Sciences de la nature, a obtenu le troisième prix de 1 000 $ pour son projet Une rentrée sans taxe rose, qui consistait à remettre gratuitement des sacs de produits d’hygiène aux étudiantes internationales du cégep.

Les bourses reçues par les gagnantes seront réinvesties dans le développement de leur entreprise ou pour lancer un nouveau projet entrepreneurial.

« Leur créativité, leur engagement et leur leadership témoignent de la vitalité entrepreneuriale qui anime notre établissement », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches.