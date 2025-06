Robotique: trois champions beaucerons représenteront le Canada en finale mondiale

Trois élèves de la Polyvalente de Saint-Georges, couronnés champions canadiens en robotique, représenteront le Canada en finale mondiale de cette discipline, l'automne prochain.

En effet, les frères Benjamin et Maxence Beauchemin, et leur camarade de classe, Antoine Lessard, ont remporté le titre de champions canadiens lors de la compétition World Robot Olympiad Junior, qui a eu lieu le 25 mai, au Centre des sciences de Montréal.

Ce triomphe leur confère une place pour représenter le Canada à la finale mondiale de cette compétition, qui se tiendra à Singapour en novembre prochain.

«C’est une immense fierté pour notre école de voir nos élèves exceller à ce niveau international», a déclaré Michel Gagnon, directeur de la Polyvalente de Saint-Georges. «Leur réussite illustre parfaitement les valeurs de détermination, d’innovation et de collaboration que nous encourageons chez tous nos élèves.»

La passion des trois garçons pour la robotique se serait développée dès le primaire, alors qu'ils fréquentaient l’école des Deux-Rives. C’est grâce à ces premières expériences qu’ils ont pu cultiver leur intérêt, approfondir leurs connaissances et bâtir les bases de leur réussite actuelle, de signaler le directeur.

«Cette victoire est le fruit de centaines d’heures de travail acharné, de réflexion intense et de persévérance. Antoine, Benjamin et Maxence ont su démontrer un esprit d’équipe remarquable et une créativité hors pair pour concevoir et programmer leur robot, se démarquant ainsi parmi les meilleures équipes du pays», a fait remarquer M. Gagnon.