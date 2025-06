Une soirée de réflexion de l’impact des écrans sur le développement des élèves

L’école Kennebec de Saint-Côme-Linière a tenu, le 8 mai dernier, une soirée de réflexion et d’échange destinée à l’équipe-école et aux parents d’enfants du préscolaire, afin d’aborder ensemble un enjeu de plus en plus présent dans la vie familiale : l’impact des écrans sur le développement des enfants.

Cet événement, qui a réuni 20 parents et environ 20 membres de l’équipe-école, a permis de créer un espace bienveillant de dialogue, de sensibilisation et de mobilisation.

L’activité a débuté par une allocution de bienvenue de Jean-Philippe Bolduc, président du conseil d’établissement, accompagné d'Isabelle Poulin, directrice de l’école, et d'Éric Rodrigue, conseiller à l’éducation préscolaire au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et instigateur de l’activité.

Tous trois ont souligné l’importance d’agir ensemble, en tant que communauté éducative, pour soutenir le développement global et le bien-être des enfants dans un monde où les écrans occupent une place grandissante.

Les participants ont ensuite été invités à réfléchir en petits groupes sur les habitudes numériques des enfants tant à la maison qu’à l’école et au service de garde. Animés par l’équipe Copilote du CSSBE, ces échanges ont permis à tous de partager leurs expériences, leurs préoccupations et leurs idées dans un climat d’écoute et de respect. L’équipe Copilote est un groupe de spécialistes en soutien aux écoles, formé de professionnels et d’éducateurs, qui accompagne de près les équipes-écoles pour intervenir tôt auprès des élèves et favoriser des milieux plus inclusifs et bienveillants.

Une conférence éclairante et mobilisatrice

La Dre Hélène Cormier, du Centre de pédiatrie Les Passerelles, a ensuite captivé l’auditoire avec une conférence sur les effets des écrans sur le développement émotionnel, langagier et affectif des enfants. Elle a mis en lumière les risques associés à une exposition excessive, tout en proposant des pistes concrètes pour accompagner les enfants vers un usage plus équilibré des technologies.

«Ce moment d’échange nous a permis de constater à quel point les familles et l’école partagent les mêmes préoccupations et le même désir d’agir ensemble pour le bien-être des enfants. C’est en unissant nos forces que nous pourrons faire une réelle différence», a soulignéla directrice de l’école Kennebec.

En fin de soirée, les adultes présents ont été invités à identifier de petits gestes concrets à mettre en place dans leur quotidien, dans une perspective de prévention, de bienveillance et de cohérence éducative.

Un pas de plus vers une communauté engagée

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer les liens entre l’école, les familles et les partenaires, afin de créer un environnement éducatif sain, équilibré et propice à la réussite de tous les élèves. Elle témoigne de l’engagement du CSSBE à accompagner chaque enfant dans son développement global, en misant sur la collaboration, la prévention et la reconnaissance du rôle essentiel de chaque acteur éducatif.

« Cette activité a démontré la force de notre communauté éducative lorsqu’elle se mobilise autour d’un enjeu aussi crucial que l’usage des écrans. Ensemble, nous avons amorcé une réflexion vers un changement positif pour le bien-être et le développement de nos enfants », souligne Éric Rodrigue, conseiller pédagogique.

Fort du succès de cette première rencontre, le comité organisateur prévoit déjà de poursuivre l’aventure l’an prochain, cette fois avec le 1er, 2e et 3e cycle du primaire. L’objectif: continuer à nourrir la réflexion, à s’outiller en lien avec l’enjeu des écrans et à renforcer les liens entre tous ceux qui accompagnent les enfants au quotidien.

Le comité espère bien pouvoir faire de cette démarche un véritable mouvement collectif, porteur de sens et de changement.