École Ste-Thérèse: un projet né d’un rêve et porté par une communauté

L’école Sainte-Thérèse a procédé à l’inauguration officielle de la deuxième phase du projet d’embellissement de sa cour d’école ce mardi après-midi.

Cette nouvelle cour d’école, dotée d’un terrain synthétique et de nouveaux modules de jeux, est un espace moderne et sécuritaire pour la pratique de diverses activités. La cour comprend également des tables à pique-nique, des bancs, un gazebo, un deuxième cabanon ainsi qu’un système d’éclairage pour l’utilisation de la surface synthétique en soirée. Cet espace profitera à environ 150 élèves, mais sera aussi utilisé par les membres de la communauté de Saint-Honoré-de-Shenley et des environs.

« C'est un énorme sentiment de devoir accompli. Il y a 4-5 ans, quand j'ai présenté le projet, on m'a dit “Monsieur Frédéric, tu vises gros, tu vises fort! Ton projet est ambitieux, tu vis dans un monde de licorne, on est juste à Saint-Honoré.“ On a la confirmation aujourd'hui que le monde de licorne existe, on peut créer des choses quand on y croit! », a confié Frédéric Leclerc, enseignant et initiateur du projet.

Notons que cette cérémonie était animée par Loïc Mathieu, Jordan Boutin et Adèle Boulanger, trois élèves.

« La cour d’école est là grâce à vous, à votre temps, à votre passion, à votre détermination. (...) N’oubliez jamais que tous les rêves sont possibles », a ajouté Samuel Poulin avec enthousiasme en s’adressant aux élèves.

Le projet d'une communauté

Initié depuis 2021, ce projet représente un investissement d’environ 460 000 $ réalisé grâce à la collaboration de toute la communauté. Le montage financier se divise ainsi:

197 300$ qui ont été ramassés par la communauté, dont 90 000$ qui provient des entreprises locales et des alentours de Saint-Honoré,

3 300$ de la part des citoyens,

35 000$ ramassés grâce aux activités de financement menés par les élèves et enseignants,

40 000$ de la part de partenaires financiers,

29 000$ de la part de différents organismes de la municipalité et des alentours,

20 000$ de la municipalité.

« Pour nous à la municipalité c'était incontournable de participer au projet de la cour d'école parce qu'une cour d'école c'est un milieu de vie, autant pour les enfants que pour toutes les générations. (...) Même si on est un village d'une petite grandeur, versus d'autres villages qui sont aux alentours de nous, on est un village dynamique, impliqué et engagé », a souligné Karine Champagne, mairesse suppléante de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.

En plus des partenaires, le projet a bénéficié des mesures du programme Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation pour les deux phases du projet pour un montant total de 150 000 $, d’une aide financière du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ainsi que d’une subvention de 50 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Si vous jetez un coup d'œil, vous vous dites qu’il semble rester une petite partie qui a pas été touchée. On m'a déjà dit que les gens étaient très créatifs et souhaitaient poursuivre le projet donc j'ai envie de conclure en vous disant on dirait que ce n'est partie remise que pour la phase 3 donc à très bientôt ! », a terminé Milène Morin, directrice de l’établissement.