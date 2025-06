Reconnaissance et fierté au Gala distinction du CIMIC à Saint-Georges

L’école Kennebec de Saint-Côme-Linière a tenu, le 8 mai dernier, une soirée de réflexion et d’échange destinée à l’équipe-école et aux parents d’enfants du préscolaire, afin d’aborder ensemble un enjeu de plus en plus présent dans la vie familiale : l’impact des écrans sur le développement des enfants. Cet événement, qui a réuni 20 parents et ...