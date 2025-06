Valérie Bernier reçoit la Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale

Une enseignante en philosophie du Cégep Beauce-Appalaches, Valérie Bernier, a reçu la Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) dans le cadre du colloque annuel de l’organisation, tenu du 9 au 11 juin.

Membre du corps professoral depuis 2003, Valérie Bernier se distingue par son intelligence vive, son humour, son engagement sincère et sa volonté d’élever la qualité de l’enseignement collégial. Innovante et passionnée, elle développe sans cesse de nouvelles approches pédagogiques pour favoriser les apprentissages actifs, au bénéfice de toute la communauté étudiante.

Appréciée pour sa bienveillance, elle accompagne avec attention les étudiant·e·s, notamment ceux et celles en situation de handicap, leur offrant un soutien humain et constant. Elle a également contribué à la rédaction de manuels en philosophie, témoignant de sa rigueur intellectuelle et de sa passion.

« Son influence dépasse son enseignement. Elle inspire par sa curiosité et son dévouement et sa. Elle joue un rôle essentiel dans le développement pédagogique du département de philosophie et dans l’épanouissement des personnes qui l’entourent », a mentioné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Notons que les Mentions d’honneur de l’AQPC soulignent l’engagement pédagogique des récipiendaires, la qualité de leur travail et la passion qu’ils y mettent pour aider les étudiantes et étudiants à apprendre et à réussir. La cérémonie est une occasion de saluer publiquement leur engagement, leur expertise, leur rigueur et l’enthousiasme avec lequel ils travaillent au quotidien au bénéfice des étudiantes et étudiants et de la société québécoise.