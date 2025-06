L’école Kennebec brille au Défi Beauceron

Devenu une tradition depuis quatre ans, quelque 40 élèves et 12 membres du personnel du club de course, de l’école Kennebec de Saint-Côme-Linière, ont pris part au Défi Beauceron le 14 juin.

Depuis quelque temps déjà, les élèves et les membres du personnel impliqués se préparaient au parcours du Défi Beauceron lors de plusieurs entraînements qui ont lieu vers la fin des classes de 15 h 15 à 16 h.

Ce projet a été mené avec passion et dévouement par Karl Paquet et Emilie Vallée-Fortier, deux membres du personnel qui ont uni leurs forces pour offrir une expérience enrichissante et motivante aux élèves.

Les élèves de 4e à 6e année du club de course ont alors été invités à s’entraîner, les lundis et mercredis, en étant accompagnés par les membres du personnel impliqués dans le projet. S’ils le désiraient, ils pouvaient par la suite prendre part au Défi Beauceron, où les frais d'inscription ont été partiellement couverts par la Fondation de l’école Kennebec.

Cette année, les 52 représentants de l’école Kennebec s'étaient inscrits au parcours du cinq kilomètres.

«C’est une occasion privilégiée pour eux de renforcer l’esprit d’équipe, de tisser des liens d’amitié durables, de cultiver leur détermination tout en s’adonnant à une passion qui les anime tous », a souligné Isabelle Poulin, directrice de l’école Kennebec.