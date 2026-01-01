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Beauceville

Un nouveau directeur général pour l’École Jésus-Marie

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27 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Michaël Marcoux vient d'être nommé au poste de directeur général de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

C'est la présidente du conseil d’administration de l'établissement scolaire privé, Karine Veilleux, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse.

Titulaire d’un diplôme de 2e cycle en gestion de l’éducation et fort de près de cinq années d’expérience  en gestion scolaire au Collège de Lévis (CDL), M. Marcoux possède une solide connaissance du milieu éducatif ainsi qu’une compréhension fine des réalités des élèves, du personnel et des familles. 

Dans ses fonctions de directeur de niveau, il a notamment su accompagner les enseignants, soutenir la réussite des élèves, tout en contribuant activement aux travaux de la direction. 

Ayant été enseignant pendant plus de 10 ans, il a développé une approche humaine, rigoureuse et centrée sur le développement du plein potentiel des jeunes. 

Reconnu pour son leadership mobilisateur, son accessibilité et son sens du devoir, M. Marcoux se  distingue par sa capacité à rassembler et à accompagner les équipes vers un objectif commun.

« Le conseil d’administration est convaincu que M. Marcoux possède les qualités humaines et professionnelles nécessaires pour assurer une transition harmonieuse et poursuivre le développement  de l’École Jésus-Marie. Son approche rassembleuse et son engagement envers la réussite des élèves  seront des atouts majeurs pour notre institution », a indiqué Karine Veilleux.

Cette nomination survient dans le contexte du départ à la retraite en juillet prochain Nathalie  Fortier, dont l’engagement et le leadership ont marqué de façon significative l’évolution de  l’établissement, estime la présidente du CA.

Michaël Marcoux entrera officiellement en fonction en août prochain. 

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