Saint-Georges: immersion à la compétition régionale de robotique Québec Rive-Sud

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La polyvalente de Saint-Georges accueillait ce vendredi la compétition régionale Zone01-WRO Québec Rive-Sud 2026, organisée par Robotique Zone01.

Issus d’écoles des régions de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches, dont deux écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), les élèves devaient s’affronter dans six catégories de défis.

Au total, 53 équipes de jeunes passionnés âgés de 13 à 19 ans se sont réunies au Complexe sportif de Saint-Georges pour relever des défis robotiques. Parmi celles-ci, quatre équipes représentaient la polyvalente de Saint-Georges, tandis que six équipes provenaient de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph.

« Les enfants, ils viennent dans ma classe matin, midi, soir, aux récréations,etc. La classe se remplit, les jeunes sont motivés. Aussitôt que la porte est ouverte, la classe leur appartient. Pour moi, à partir du moment où l'enfant est motivé, il a toute la liberté de prendre le temps qu'il a besoin », a expliqué Nil Poulin, enseignant et responsable de la robotique à la polyvalente de Saint-Georges. C’était son idée de tenir l’événement en Beauce et il est fier de voir le succès de cette rencontre.

EnBeauce.com a d’ailleurs rencontré deux de ses équipes sur place.

Se préparer pour l’avenir

Les défis robotiques étaient installés sur différentes plateformes et conçus à partir de Lego et d’impression 3D. On y retrouvait notamment des parcours que les robots construits par les élèves doivent réussir en déplaçant des objets, en suivant une route précise, etc.

« Il y a un certain nombre de missions, tout ça sans interagir avec le robot. Donc une fois qu'on démarre le robot, tout doit se faire tout seul », a expliqué Dominic Bureau, directeur général de Robotique Zone 01. « Donc c'est pas simple. On doit se servir des capteurs, de tout ce qu'on a sur le robot pour pouvoir se guider, mesurer, voir les lignes, etc. Ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'essais, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est ça qu'on veut. On veut que les élèves aient des problèmes à résoudre puisqu'ils travaillent là-dessus toute la journée. »

Les équipes gagnantes de chaque catégorie obtiendront leur laissez-passer pour la finale canadienne, qui se tiendra à Montréal au mois de juin. « Donc les équipes ont travaillé ça durant toute la saison et sont maintenant là pour montrer ce qu'elles peuvent faire sur les tables de jeu avec des défis, des règles surprises et beaucoup de chance de performer durant la journée. »

De plus, les équipes participant aux catégories WRO Junior et WRO Senior pourraient se qualifier pour la finale mondiale, prévue à Porto Rico à l’automne 2026. L’an dernier, des élèves de Saint-Georges s’étaient rendus à Singapour.

« Ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont en train d'apprendre. Ils apprennent à développer, à programmer, à concevoir des pièces, concevoir des robots, résoudre des problèmes. Puis, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est 100% transférable dans la vraie vie, parce que c'est exactement ce qu'on retrouve dans les usines », a conclu Dominic Bureau.

Visionnez le reportage vidéo ci-dessus pour en apprendre plus et rencontrer les élèves.