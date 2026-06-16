Le 3 juin
Des élèves récompensés au Gala de l’Excellence 2026 de la polyvalente de Saint-Georges
La polyvalente de Saint-Georges a tenu son traditionnel Gala de l’Excellence le 3 juin, une soirée empreinte de fierté et d’émotion visant à souligner les efforts et les réussites de ses élèves.
Cet événement annuel a permis de reconnaître l’engagement, la persévérance et les accomplissements remarquables d’un grand nombre d’élèves qui se distinguent tant sur le plan scolaire que dans les sphères artistique, culturelle et de l’engagement dans la vie étudiante.
« Ce gala est une occasion privilégiée de reconnaître non seulement les réussites, mais aussi les efforts soutenus et la détermination de nos élèves. Ils sont une véritable source de fierté pour notre milieu », a souligné l’équipe de direction de l’école.
Au cours de la soirée, plusieurs distinctions ont été remises à plus de 95 élèves :
• plus de 60 élèves ont été honorés pour leur excellence académique;
• huit élèves ont reçu un prix pour leur persévérance scolaire;
• 15 élèves ont été récompensés pour leur engagement parascolaire et communautaire;
• un élève s’est démarqué dans les arts et la culture;
• la Fondation du mérite scolaires a remis neuf bourses;
• le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a remis deux bourses à des finissants qui poursuivront leurs études au secteur de la formation professionnelle et au collégial;
• trois reconnaissances majeures ont été remises dans la soirée avec le prix Distinction de la Firme Projektile, le prix de la lieutenante-gouverneure et la Médaille de la lieutenante-gouverneure.
Animée avec dynamisme, la soirée a également été ponctuée de moments inspirants, mettant en valeur le talent et le parcours de plusieurs jeunes de l’établissement.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches lance sa loto-bénéfice 2026
La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches vient d'annoncer le lancement de sa loto-bénéfice pour l'année 2026. Les profits générés par cette initiative permettront d'alimenter son Fonds de bienfaisance . Grâce à celui-ci, la Fondation soutient l'attribution de bourses, l'amélioration des espaces et des équipements des trois campus du ...LIRE LA SUITE
Les balados Au cœur de l’apprentissage: des expériences qui inspirent
Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé le lancement d’ Au cœur de l’apprentissage , une série de balados développée par les Services éducatifs. Cette initiative vise à favoriser le partage d’expériences, la diffusion de pratiques porteuses ainsi que le développement d’une culture de collaboration et ...LIRE LA SUITE
Un nouveau conseil d'administration au CSSBE
Frédéric Paré a été élu président du conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) lors de la rencontre tenue ce mardi soir. Sébastien Dostie, quant à lui, a été nommé vice-président. Tous deux sont membres parents. Le mandat de la présidence du conseil d’administration réside dans une ...LIRE LA SUITE