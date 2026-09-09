Les balados Au cœur de l’apprentissage: des expériences qui inspirent

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé le lancement d’Au cœur de l’apprentissage, une série de balados développée par les Services éducatifs.

Cette initiative vise à favoriser le partage d’expériences, la diffusion de pratiques porteuses ainsi que le développement d’une culture de collaboration et d’amélioration continue au sein du CSSBE. En donnant la parole à des membres du personnel de soutien, des professionnel(le)s, des enseignant(e)s, des directions ainsi que des partenaires issus de différents horizons, les balados permettent de découvrir des initiatives inspirantes et des approches concrètes qui contribuent à la réussite et au bien-être des élèves.

« Chaque jour, les membres de notre personnel développent des pratiques inspirantes, relèvent des défis et contribuent à faire évoluer notre organisation. Avec ce projet, nous souhaitions leur offrir une tribune pour partager leur expertise, mais aussi pour raconter ce qu’ils vivent concrètement dans leurs milieux. À travers des exemples réels, des expériences vécues et des réflexions ancrées dans la pratique, ces conversations permettent d’apprendre les uns des autres et de nourrir une culture de collaboration et de faire progresser collectivement nos façons de soutenir la réussite des apprenants », a mentionné Cindy Nadeau, directrice adjointe des Services éducatifs et instigatrice du projet.

À travers des conversations, la série explore divers thèmes liés au développement des compétences essentielles des apprenants. Chaque épisode propose des exemples concrets tirés du quotidien des écoles et des centres, des pratiques inspirantes ainsi que des pistes de réflexion applicables dans différents contextes éducatifs.

La première saison comprend 11 épisodes portant sur différents aspects de l’apprentissage en profondeur et du développement des compétences des l’apprenant, notamment, le leadership, le caractère, la citoyenneté, la communication, la collaboration, la créativité et la pensée critique.

Un nouvel épisode sera en ligne au début de chaque mois.

Les premiers épisodes peuvent être consultés dès maintenant sur le site Web du CSSBE.