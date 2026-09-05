Élections
Un nouveau conseil d'administration au CSSBE
Frédéric Paré a été élu président du conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) lors de la rencontre tenue ce mardi soir. Sébastien Dostie, quant à lui, a été nommé vice-président. Tous deux sont membres parents.
Le mandat de la présidence du conseil d’administration réside dans une responsabilité administrative et non politique. Sa fonction est de diriger les séances du conseil d’administration et d’y maintenir l’ordre. La porte-parole officielle du CSSBE demeure la directrice générale par intérim, Karina Roy.
Il est composé de quinze personnes, soit cinq parents d’un élève fréquentant un établissement scolaire, cinq membres du personnel et cinq personnes représentant la communauté.
Ensemble, ils contribuent à la gouvernance du CSSBE en établissant ses grandes orientations, en veillant à l’accomplissement de sa mission et au respect du cadre législatif, tout en assurant une gestion responsable des fonds publics.
Voici la composition du conseil d’administration 2026-2027 :
- Stéphanie Turgeon, membre parent (district 1 – Appalaches, Abénaquis et Bélanger) | Nouvelle administratrice,
- Sébastien Dostie, membre parent (district 2 – Benoît-Vachon) | Administrateur réélu,
- Frédéric Paré, membre parent (district 3 – Saint-François et Veilleux),
- Emie Gagnon, membre parent (district 4 – Sartigan A),
- Mélanie Boutin, membre parent (district 5 – Sartigan B) | Nouvelle administratrice,
- Marylène Audet, membre du personnel enseignant | Nouvelle administratrice,
- Virginie Goulet, membre du personnel professionnel non enseignant | Administratrice réélue,
- Isabelle Veilleux, membre du personnel de soutien,
- Manon Dulac, direction d’établissement | Administratrice réélue,
- Jérôme L’Heureux, membre du personnel d’encadrement,
- Pierre-Olivier Girard, membre de la communauté ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines | Nouvel administrateur,
- Claude Lambert, membre de la communauté ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles,
- Clermont Maranda, membre de la communauté issu du milieu communautaire, sportif ou culturel,
- Véronique Pichette, membre de la communauté issu du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires | Nouvelle administratrice,
- Jean-Simon Cloutier-Fecteau, membre de la communauté représentant les 18 à 35 ans | Nouvel administrateur.
De plus, s’ajoute un membre observateur : Stéphane Boulanger, membre du personnel d’encadrement.
Les dates des séances publiques pour l’année 2026-2027 sont :
• Mardi 1er septembre 2026
• Mardi 3 novembre 2026
• Mardi 8 décembre 2026
• Mardi 23 février 2027
• Mardi 20 avril 2027
• Mardi 29 juin 2027
Les rencontres se tiennent au siège social du CSSBE situé au 1925, 118e Rue, à Saint-Georges. Le public peut y participer en présentiel ou en virtuel.
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