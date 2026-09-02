Première rencontre de l'année pour le conseil d'administration du CSSBE

Le conseil d’administration, avec plusieurs nouveaux membres, a tenu sa première rencontre de l’année 2026-2027, ce mardi 1er septembre.

L’été étant maintenant terminé, la directrice des ressources matérielles du CSSBE, Caroline Lessard, a ouvert la séance en rappelant quelques travaux qui ont été accomplis au cours des derniers mois.

Ainsi, les élèves de l’école Fleurs-de-soleil à Sainte-Justine bénéficient d’une nouvelle cour d’école. « On a remplacé les vieilles balançoires d’antan et on a mis un beau terrain synthétique », a-t-elle précisé.

À l’école Aquarelle de Saint-Georges, des travaux de réfection du toit-terrasse ont été réalisés à cause d’infiltrations d’eau. Caroline Lessard a également mentionné le laboratoire énergétique installé derrière le CIMIC ainsi que l’installation du revêtement synthétique sur la piste d’athlétisme de la polyvalente Saint-Georges.

Pour finir, après plus d’un an de travaux, les professionnels qui travaillent au Centre administratif des ressources technologiques et matérielles (CARTEM) ont pu s’installer dans leurs nouveaux locaux depuis le 25 août dernier. Rappelons que l’endroit était vétuste depuis plusieurs années et sa structure était déficiente. Par conséquent, l’enveloppe extérieure du bâtiment et les blocs sanitaires ont été entièrement refaits et le système de ventilation a été remplacé. On y retrouve désormais une salle de serveur, deux salles de rencontre (l’une pour 40 personnes, l’autre pour 15 personnes), 24 bureaux fermés et 10 en aire ouverte. L’espace d’entreposage a quant à lui été relocalisé à l’atelier Sartigan, dans la 119e rue. C’est l’entreprise JL Groleau inc qui a réalisé le contrat pour un montant de 4 492 500$.

Transport scolaire

Le changement d’organisation pour les transports scolaires au sein du CSSBE a perturbé plusieurs quotidiens dans la région. « Il y a quelque chose de nouveau cette année autant pour les parents que pour les conducteurs, c’est les points d’embarquements. Donc quand on ne peut pas desservir un enfant à partir de sa maison, parce qu’il ne va pas dans son école désignée ou qu’il va dans un sport-étude, on a un point d’embarquement. C’est le lieu où l’enfant doit être amené par les parents, pris par l’autobus et redéposé par l’autobus », a expliqué Karina Roy.

À ce jour, des ajustements sont apportés régulièrement. Le CSSBE demande aux parents de se manifester en cas de besoin et demande une compréhension pour les conducteurs qui doivent également s’habituer à leur nouveau trajet. L'administration se laisse trois semaines pour ajuster tous les trajets de base (une adresse à une école attitrée normalement).

« C’est la collaboration des transporteurs, des écoles, de nous et des parents évidemment. On est quatre parties prenantes dans ça alors dès qu’il y a une situation qui est portée à notre attention, on privilégie la sécurité des jeunes. »

Entente avec la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Un ajout a été adopté concernant une entente d’échange de service entre le CSSBE et la ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

En effet, la ville souhaite implanter un nouveau parcours de disc golf sur un terrain à l’école secondaire Veilleux. Il sera dans le même sentier que celui de ski de fond déjà installé.

L’entente permet donc à la ville d’élaguer quelques arbres pour les besoins du parcours. C’est elle qui sera responsable de l'entretien des lieux en échange de permettre aux citoyens de profiter de l’installation. Durant les heures de classe, la priorité sera donnée aux élèves qui bénéficieront de cette nouvelle activité sportive.

PQI 2027-2037

Dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2027-2037, le CSSBE déposera cette année deux demandes.

La première concerne l’ajout d’espace pour la formation professionnelle à Sainte-Marie. « La demande de formation progessionnelle est encore beaucoup d’actualités cette année pour différents métiers de la construction. On aurait un besoin important sur la rive sud. Cette demande est appuyée par la Commission de construction du Québec, la Chambre de commerce Nouvelle-Beauce, la MRC Nouvelle-Beauce et la ville de Sainte-Marie », a précisé Caroline Lessard. Cette construction est estimée à 23 045 216$.

La deuxième demande vise un projet de construction d’un gymnase à l’école des Appalaches à Sainte-Justine. Le manque d’espace se fait criant avec utilisation des lieux à la fois par les élèves du primaire et ceux du secondaire. Un enjeu de sécurité a aussi été soulevé. Le projet est estimé à 8 450 568$.