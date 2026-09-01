Le Cégep Beauce-Appalaches accueille un nombre record d'étudiants cet automne

Le Cégep Beauce-Appalaches amorce la rentrée 2026 avec 2 473 étudiantes et étudiants répartis sur ses campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, un sommet pour l'établissement. Il s'agit d'une hausse de 11,3 %, soit 251 personnes de plus que l'an dernier.

« La croissance de notre population étudiante est une excellente nouvelle et témoigne de l'attractivité de notre Cégep. Elle confirme la pertinence des choix faits au cours des dernières années pour développer notre offre de formation et améliorer nos infrastructures », explique la directrice générale, Caroline Bouchard.

Malgré cette progression, la capacité d'accueil demeure suffisante pour la rentrée. Des ajustements au cadre horaire, de même que l'optimisation et l'aménagement de certains espaces, permettent d'offrir l'ensemble des cours sur les trois campus, durant le jour. « Notre priorité demeure d'accompagner cette croissance sans compromettre la qualité de l'expérience étudiante. Si la tendance se maintient au cours des prochaines années, la disponibilité des locaux pourrait toutefois devenir un enjeu, et c'est une réalité à laquelle nous réfléchissons déjà », ajoute Mme Bouchard.

Saint-Georges en forte croissance

C'est au campus de Saint-Georges que la hausse se fait le plus sentir car le nombre d'étudiants y passe de 1 527 à 1 763, une augmentation de 15,5 %. Les programmes préuniversitaires regroupent désormais 666 étudiants et les programmes techniques, 959, des résultats qui dépassent les prévisions établies pour la rentrée.

Plusieurs formations attirent des cohortes importantes. Sciences humaines compte 277 étudiants (+9,5 %), dont 184 débutants. Sciences de la nature bondit de 28,5 %, avec 173 nouvelles inscriptions en première année pour un total de 275 étudiants.

Du côté technique, Soins infirmiers poursuit sa progression pour une troisième année consécutive avec 131 étudiants (+17 %), tandis que Techniques policières accueille une nouvelle cohorte de cinquante étudiants en plus de voir sa première cohorte atteindre la troisième année. Techniques d'éducation spécialisée demeure l'un des programmes les plus fréquentés du campus, avec 175 inscriptions, et Techniques d'administration et de gestion, nouvelle mouture de Techniques de comptabilité et de gestion, amorce ses activités avec 93 étudiants en première année (+17,7 %).

Sainte-Marie et Lac-Mégantic aussi en hausse

Le campus de Sainte-Marie accueille 551 étudiants cet automne, une légère progression par rapport à l'an dernier, dont 173 au préuniversitaire et 338 au technique. Sciences humaines y gagne 16,5 % avec 92 étudiants, et Sciences de la nature en compte 81. Éducation spécialisée reste le programme le plus fréquenté du campus avec 146 étudiants. Techniques de santé animale, seule formation du genre offerte en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, atteint sa pleine capacité année après année.

À Lac-Mégantic, 159 étudiants sont inscrits cet automne, un nombre comparable à celui de l'an dernier. Soins préhospitaliers d'urgence attire 38 étudiants en première année, tandis que Sciences humaines progresse de 26,5 % avec 43 inscriptions. Cette rentrée marque aussi le début des travaux d'agrandissement du campus, qui comprendront l'aménagement d'un nouveau laboratoire multidisciplinaire de sciences.

« Le futur laboratoire représente un ajout important pour le campus. En plus de répondre aux besoins de plusieurs de nos programmes, il offrira à nos étudiant(e)s des installations modernes et adaptées aux apprentissages en sciences », indique le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon.