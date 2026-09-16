La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches lance sa loto-bénéfice 2026

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches vient d'annoncer le lancement de sa loto-bénéfice pour l'année 2026.

Les profits générés par cette initiative permettront d'alimenter son Fonds de bienfaisance.

Grâce à celui-ci, la Fondation soutient l'attribution de bourses, l'amélioration des espaces et des équipements des trois campus du CBA, ainsi que la réalisation de projets éducatifs, sportifs, culturels, entrepreneuriaux et internationaux. Le fonds permet également d'offrir un soutien aux personnes étudiantes confrontées à des difficultés financières ou à des imprévus pouvant compromettre la poursuite de leurs études.

Plus de 13 000 $ en prix seront remis lors du tirage, dont un bon d'achat en épicerie de 6 000 $ (applicable aux Marchés IGA Rodrigue et Filles), un ensemble informatique Dell d'une valeur de 3 770 $, une carte-cadeau essence de 1 000 $ et de nombreux autres prix.

Les billets sont en vente au coût de 20 $ chacun et un maximum de 3 000 billets seront mis en circulation. Le tirage aura lieu le 8 décembre au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches.

Tous les détails concernant la loto-bénéfice, les prix à gagner ainsi que les modalités d'achat des billets sont disponibles sur la page web de la Fondation que l'on peut atteindre en cliquant ici.

«En vous procurant un billet, vous contribuez à un mouvement de solidarité régionale qui soutient la relève d'ici. En reconnaissance, alors que le coût de la vie continue de peser sur de nombreux budgets, la Fondation a choisi d’offrir des prix qui peuvent réellement faire une différence dans le quotidien des gagnants et gagnantes », a souligné Nathalie Poulin, présidente du conseil d'administration de la Fondation.

Rappelons que l'organisme mène sa mission auprès de la communauté étudiante depuis sa création en 1998.