Elle succède à François Giroux
Isabelle F. Gilbert à la présidence du Cégep Beauce-Appalaches
Le conseil d'administration du Cégep Beauce-Appalaches compte une nouvelle présidente en la personne d'Isabelle F. Gilbert, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.
Elle succède à François Giroux, qui a assumé la fonction pendant deux mandats (2019-2021 et 2022-2026).
Membre du CA depuis août 2023 et du comité de vérification et des finances, elle occupe depuis 2022 le poste de directrice générale adjointe au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, où elle est responsable de l’accompagnement des écoles et des centres.
Native de La Guadeloupe et résidente de Saint-Georges, la dame entretient également un lien étroit avec l'enseignement supérieur en région. Également présidente de la Fondation du Centre universitaire de la Beauce-Etchemin, elle contribue, dans le cadre de ses fonctions, à favoriser la transition des élèves vers les études collégiales.
« Ce qui me motive, c'est l'étudiante ou l'étudiant qui franchit les portes du Cégep en se demandant jusqu'où il pourra aller. Notre rôle, comme conseil d'administration, est de contribuer à la mise en place des conditions pour que la réponse soit toujours : plus loin qu'il ne le croit », a souligné Mme Gilbert dans le communiqué d'annonce de sa nomination.
Ses priorités pour ce premier mandat seront le suivi du plan stratégique, une gouvernance appuyée sur la transparence, l'éthique et la responsabilité sociale, ainsi que le maintien de services accessibles et de grande qualité pour toute la région. Rappelons que l'établissement compte trois campus, soit à Saint-Georges, à Sainte-Marie et à Lac-Mégantic.
«J'aborde cette présidence avec humilité et avec la conviction qu'une organisation qui apprend de son milieu est une organisation qui sert mieux sa communauté », a conclu la nouvelle présidente.
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