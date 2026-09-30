Et si votre expérience de travail valait plus que vous ne le pensiez?

Depuis des années, vous apprenez sur le terrain. Vous développez vos compétences, relevez des défis, trouvez des solutions et accumulez une expérience précieuse. Pourtant, lorsqu'il est question de faire reconnaître officiellement ce savoir-faire, un doute s'installe souvent.

Est-ce que j'en sais vraiment assez?

Est-ce que mon expérience compte?

Est-ce que je suis capable d'obtenir un diplôme?

Ces questions sont fréquentes chez les travailleurs qui envisagent de faire reconnaître leurs compétences. Pourtant, l'expérience acquise au fil des années a une réelle valeur. La faire reconnaître officiellement peut ouvrir des portes, renforcer la confiance en soi et offrir de nouvelles possibilités professionnelles.

Votre expérience mérite d'être reconnue

Au Québec, la reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle (RAC-FP) permet de faire reconnaître officiellement les compétences développées grâce au travail et au parcours de vie.

Contrairement à ce que plusieurs croient, il ne s'agit pas d'un retour aux études à temps plein. Vous n'avez pas à recommencer depuis le début ni à réapprendre ce que vous maîtrisez déjà. De plus, aucun préalable scolaire n'est exigé pour entreprendre une démarche de RAC.

Une démarche flexible, adaptée à votre réalité

La RAC-FP est conçue pour s'adapter à la réalité des adultes. Vous avancez à votre rythme, en conciliant travail, famille et projets personnels.

Tout au long du parcours, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé. Vous demeurez autonome, mais jamais seul. L'équipe de la RAC-FP du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) est là pour vous écouter, répondre à vos questions, vous encourager et vous soutenir lorsque des défis se présentent.

Bien plus qu'un diplôme : une reconnaissance de votre valeur

Mais les effets de la RAC-FP vont bien au-delà de l'obtention d'un diplôme.

À mesure que vos compétences sont évaluées et reconnues, vous prenez conscience de tout ce que vous avez accompli. La validation progressive de vos compétences confirme que vous possédez les connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer votre métier.

Cette reconnaissance transforme souvent la façon dont les personnes se perçoivent. Des mots reviennent fréquemment dans les témoignages : enrichissement, satisfaction, confiance, reconnaissance, accomplissement, dépassement de soi et surtout, fierté.

Une confiance qui donne des ailes

Lorsqu'une expertise acquise au fil des années est reconnue officiellement, ce n'est pas seulement un diplôme qui est remis. C'est aussi une confirmation de sa valeur professionnelle et personnelle.

Cette nouvelle confiance donne des ailes. Elle peut ouvrir des portes, créer de nouvelles possibilités professionnelles et nourrir l'estime de soi.

Faire reconnaître son expérience sans recommencer à zéro

Si vous possédez de l'expérience dans un métier, la RAC-FP représente une avenue intéressante pour obtenir un diplôme sans mettre votre vie sur pause.

Plus qu'une reconnaissance de compétences, c'est une reconnaissance de votre parcours, de vos efforts et de tout ce que vous avez bâti au fil des ans.

Parce qu'au final, votre expérience mérite d'être reconnue. Et vous aussi.

Vous souhaitez faire reconnaître votre expérience?

L'équipe de la RAC-FP du CSSBE peut vous accompagner dans votre démarche.

www.cssbe.gouv.qc.ca/rac

rac@cssbe.gouv.qc.ca

418 228-5541, poste 26090