Course Terry Fox : une mobilisation porteuse de sens pour les élèves

Les écoles l’Arc-en-Ciel de Saint-Odilon-de-Cranbourne et l’Envolée de Frampton ont respectivement tenu une course Terry Fox les 28 et 29 septembre.

L'événement rassemblait les élèves, membres du personnel, parents, familles ainsi que citoyennes et citoyens autour d’un objectif commun: bouger ensemble et rendre hommage aux valeurs de courage, de persévérance et de solidarité portées par l’héritage de Terry Fox.

Les participantes et participants ont relevé le défi de parcourir la plus grande distance possible en trente minutes. Ensemble, ils ont franchi 754 km.

Au-delà de l’activité physique, cet événement a permis aux 200 élèves de vivre concrètement une des valeurs qui est au cœur des parcours éducatifs de leur école, soit la collaboration: « En vivant cette course ensemble, nous démontrons que nous pouvons avoir un impact bien plus grand collectivement que seul », a souligné Maxime Lessard, directeur des deux établissements scolaires.

Le succès des deux courses témoigne également de la force du lien entre les écoles et leur milieu. La présence des parents, des proches et de la communauté a contribué à faire de ces événements des moments rassembleurs, démontrant que chacun peut jouer un rôle actif dans la réussite et le bien-être des jeunes.

Les écoles l’Arc-en-Ciel de Saint-Odilon et l’Envolée tiennent à remercier les bénévoles, la Sûreté du Québec, les pompiers de Saint-Odilon-de-Cranbourne et les employés de la municipalité de Frampton pour avoir assuré la sécurité des élèves avec enthousiasme et engagement.