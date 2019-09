Une assemblée citoyenne le 20 septembre à La Société Microbrasserie de Saint-Georges

Mme Diane Vincent, porte-parole de Québec solidaire - région de Chaudière-Appalaches, convie les sympathisants pour la protection de l'environnement voulant connaître et participer à des actions pour la planète à une assemblée citoyenne. Celle-ci aura lieu ce vendredi 20 septembre à La Société Microbrasserie de Saint-Georges.

« C’est une belle occasion de se mobiliser avec le mouvement mondial de la grève étudiante, lancé par Greta Thumberg, en rejoignant l’une des 25 manifestations au Québec », a partagé Mme Vincent.

« Venez préparer des actions locales pour sauver la planète, ce vendredi 20 septembre à Saint-Georges! Il faut que la Beauce conserve intact son bien le plus précieux, la nature et ses étendues de terre qui nourrissent le Québec tout entier par une agriculture à échelle humaine! », a-t-elle poursuivi.

Étienne Gélinas fera un arrêt à Saint-Georges

À cette même occasion, M. Étienne Gélinas, un jeune Beaucevillois, tentera sa chance pour déloger M. Gabriel Nadeau-Dubois du rôle de porte-parole national et fera un arrêt à Saint-Georges, en route pour rencontrer les solidaires de Lac-Mégantic.

Les objectifs de M. Gélinas en tant que candidat de porte-parole de Québec Solidaire?

« C’est de mieux connaître nos régions et de traduire le programme à chaque réalité. Dans cette optique, je vous invite à venir me parler de ce que vous aimeriez voir en politique, afin que je passe le mot », a indiqué Étienne Gélinas.

« Québec solidaire à un fonctionnement du style pyramide à l’envers. Alors, l’avis de la population compte énormément. Actuellement, les milieux ruraux ne sont pas représentés adéquatement dans le parti. Afin d’avoir un exercice démocratique adéquat, il nous faut amasser de plus en plus de commentaires des réalités rurales », a-t-il ajouté.

La « bière solidaire » est un événement organisé par l’Association de Québec solidaire dans la région et s'avère un bon moment pour discuter de n’importe quel sujet et faire valoir les inquiétudes de la population au niveau politique et environnemental.