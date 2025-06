Parti populaire du Canada: un appui de 79,1% à Maxime Bernier

Quelque 79,1% des membres du Parti populaire du Canada (PPC) ont donné leur appui au chef Maxime Bernier, dans le cadre du processus de révision au leadership.

Les résultats ont été rendus public par le directeur général de la formation politique, Nathan McMillan, dans un communiqué de presse.

La révision du leadership a été effectuée en ligne. Le vote a eu lieu entre le 20 mai et le 20 juin. Tous les membres actifs du PPC, en date du 28 avril, jour de l’élection fédérale, étaient autorisés à voter.

Avec 5 797 votes exprimés et un taux de participation de 32,7%, M. Bernier a reçu un appui majoritaire des membres, qui devaient répondre oui ou non à la question suivante: «Souhaitez-vous que Maxime Bernier demeure chef du Parti populaire du Canada?»

«Je suis satisfait des résultats de la révision du leadership et heureux de savoir que j’ai toujours le soutien et la confiance des membres du PPC. Les résultats des dernières élections ont certainement été décevants pour tous les petits partis, y compris le PPC. Mais les principes et politiques que nous défendons depuis sept ans, comme la fin de l’immigration de masse et du wokisme, une politique étrangère non interventionniste qui priorise les intérêts du Canada, un gouvernement radicalement plus petit qui dépense et impose moins, et l’autonomie provinciale, sont plus pertinents que jamais. Je suis motivé pour continuer à me battre avec notre équipe pour que plus des Canadiens les appuient», a commenté le principal intéressé à l'annonce des résultats.

Rappelons que lors du scrutin du 28 avril dernier, les électeurs de la Beauce ont dit non une troisième fois au chef du Parti populaire du Canada. Maxime Bernier, qui aurait voulu reprendre le comté qu'il a représenté pendant 13 ans, a terminé en 4e position avec seulement 5,8% d'appui, soit 3 626 votes, très loin derrière le conservateur Jason Groleau, qui a remporté la circonscription haut la main.